E-devlet'ten başvurusu onaylanan PTT'den alacak! 1,2,3,4 çocuklu aileye 2.329 TL ödeme! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...
Devlet çocuklu ailelere yardım sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrencilere SED ödemesi yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi olarak Ekim 2022'de toplam 349 milyon 452 bin TL yatırıldığını bildirdi. İşte destekten yararlanma şartları!
Öğrencilere devlet tarafından yapılan destekler oldukça ilgi görüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrencilere 2.329 TL'lik ödeme yapılacağı duyuruldu. Bakanlığın aile odaklı hizmet esasıyla çalışmalar yaptığını ifaden eden Bakan Yanık, özellikle çocukların sağlıklı gelişimleri için aileleri yanında büyümesine önem verdiklerini belirtti. İşte SED ödemelerine dair merak edilenler ve başvuru ekranı!
Çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak SED hizmeti sunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahiplerine aylık destek verildiğini ifade etti.
SED'in çocukların temel gereksinmeleri ile eğitim giderlerinin karşılanması için ailelere verildiğini anlatan Bakan Yanık, bu hizmetle çocukların aileleri yanında hayata hazırlandıklarını ve aile bütünlüğünün sağlandığını dile getirdi.