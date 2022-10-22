E-devlet’ten başvurusu onaylanan PTT’den alacak! 1,2,3,4 çocuklu aileye 2.329 TL ödeme! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Öğrencilere devlet tarafından yapılan destekler oldukça ilgi görüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrencilere 2.329 TL'lik ödeme yapılacağı duyuruldu. Bakanlığın aile odaklı hizmet esasıyla çalışmalar yaptığını ifaden eden Bakan Yanık, özellikle çocukların sağlıklı gelişimleri için aileleri yanında büyümesine önem verdiklerini belirtti. İşte SED ödemelerine dair merak edilenler ve başvuru ekranı!