İslam Memiş uyardı! "Altın borcu olanlar, yatırımcılar o tarih SON ŞANS..." 20 Ekim FAİZ KARARI sonrası gram, çeyrek, yarım, tam ALTIN fiyatları...

DOLAR EURO KARŞISINDA DAHA DA DEĞER KAYBEDECEK

Tekrar jeopolitik riskler devam ettiği için savunma sanayii şirketlerinin primli olacağını düşünüyorum. Dolar TL'de direnç seviyesinde sabitlenen yatay seyirli kur var karşımızda. Bu hafta dolar endeksindeki gerileme ile küresel piyasalarda dolar değer kaybetti, yurt içi piyasalara bu yansımadı. Euro TL dolara kıyasla makas aralığı açık. Makas aralıkları da açılmaya sanırım devam edecek.