İslam Memiş uyardı! "Altın borcu olanlar, yatırımcılar o tarih SON ŞANS..." 20 Ekim FAİZ KARARI sonrası gram, çeyrek, yarım, tam ALTIN fiyatları...
Merkez Bankası, bugün faiz kararını açıkladı. Piyasaların dikkatle takip ettiği yılın 10. para politikası kurulu toplantısı sonrası faiz oranının 150 baz puan indirilmesiyle yatırımcılar dolar ve altın hakkında araştırmalara başladı. TCMB faiz kararı öncesinde İslam Memiş vatandaşlara uyarılarda bulundu. Altına yatırım yapmak isteyenler ve altın borcu olanlar için son tarihler verildi. Bundan sonra fiyatların uçacağı tahmin ediliyor. İşte altın alımı için en uygun tarihler ve güncel altın fiyatları...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 1000 liranın altındaki gram altın ve diğer piyasa enstrümanları konusunda değerlendirmede bulundu. Faiz kararının açıklanmaısnına rdınan yatırımcılar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte güncel altın fiyatları ve İslam Memiş altın yorumu...
BORSADAKİ YÜKSELİŞ DEVAM ETMEYECEK
"Borsadaki yükselişler devamının geleceği anlamına gelmiyor. Kar satışlarına odaklanmak gerekiyor. Endeksi takip etmekten ziyade şirketlerin getirilerini götürülerini takip etmek, toplantıları takip etmek daha mantıklı olacaktır. Yılın son çeyreğinde tercih edilecek hisselerde enerji, teknoloji ve savunma sanayii şirketleri ön planda olmalıdır. "
DOLAR EURO KARŞISINDA DAHA DA DEĞER KAYBEDECEK
Tekrar jeopolitik riskler devam ettiği için savunma sanayii şirketlerinin primli olacağını düşünüyorum. Dolar TL'de direnç seviyesinde sabitlenen yatay seyirli kur var karşımızda. Bu hafta dolar endeksindeki gerileme ile küresel piyasalarda dolar değer kaybetti, yurt içi piyasalara bu yansımadı. Euro TL dolara kıyasla makas aralığı açık. Makas aralıkları da açılmaya sanırım devam edecek.
BRENT PETROL ARTACAK
Euro dolar paritesi toparlanma isteğinde ama yükselişler cılız kalıyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde faiz artırımı sinyalleri veriyor. Daha agresif faiz artışı ile süreci baskılamaya devam edeceğiz dedi. Yıl sonuna kadar faizleri artırmaya devam edecekler, euro dolar paritesinde düşüşler bu yüzden sınırlı kalabilir. Petrol fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Brent petrolde yılın son çeyreğinde yukarı yönlü hareketler bekliyorum.