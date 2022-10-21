⛽ Brent petrol pir düştü MOTORİN, BENZİN, LPG'YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 21 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir: BP, Opet, Shell...
Brent petrol 100 doların altında seyretmeye devam eidoyir. 21 Ekim 2022 itibariyle varili uluslararası piyasalarda 92,29 dolardan işlem görüyor. Akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı ivme gösterirken akaryakıt fiyatları da oynamaya devam ediyor. Yeni gelişmeyi duyan sürücüler ise güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI, NE ZAMAN? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor, müjde indirim yolda! İşte son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: 21 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir: BP, Opet, Shell...
Son dakika benzin, motorin, LPG akaryakıt fiyatlarına indirim mi geldi sürücüler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 81 ildeki vatandaşlar brent petroldeki değişiklikle birlikte güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için harekete geçti. Bir süredir sık sık güncellenen brent petrol fiyatı bugün itibariyle düştü. Böylelikle de sürücüleri sevindiren haber geldi. Peki MOTORİN, BENZİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI? Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları haberimizde! 21 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir: BP, Opet, Shell...
BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,29 dolardan işlem görüyor.
Dün 93,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalarak 92,29 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,44 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, piyasalardaki talep ve arz endişeleri nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.
Küresel çapta resesyon endişeleri petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.
Dün, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, para politikasının değiştirilmesi için enflasyonda sürekli bir düşüş görülmesi gerektiğini ve bu nedenle Fed'in politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalacağını ifade etmişti.
Harker'ın açıklamalarının ardından 1-2 Kasım'daki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılan Fed'in, aralıkta da faizleri aynı ölçüde yükselteceği beklentileri oluştu.
Öte yandan, piyasalarda giderek artan arz daralması endişeleri ise fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım itibarıyla 2 milyon varil azaltma kararı ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik yaklaşan petrol yaptırımları arz endişelerini destekliyor.