⛽ Brent petrol pir düştü MOTORİN, BENZİN, LPG’YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 21 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir: BP, Opet, Shell...

Küresel çapta resesyon endişeleri petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Dün, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, para politikasının değiştirilmesi için enflasyonda sürekli bir düşüş görülmesi gerektiğini ve bu nedenle Fed'in politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalacağını ifade etmişti.

Harker'ın açıklamalarının ardından 1-2 Kasım'daki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılan Fed'in, aralıkta da faizleri aynı ölçüde yükselteceği beklentileri oluştu.