Bakan Yanık tek tek duyurdu! Hükümetten yeni destek paketi: Sosyal yardımlar, doğal gaz tüketim desteği, öğrenciler...

"Hizmetlerimizi tüm toplum kesimleri arasında güven ve birlik tesis edecek şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Sosyal yardımları sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla sınırlamıyoruz. Bizim asıl arzuladığımız tüm vatandaşlarımızın en yüksek hayat standartları ile hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerinin refahı paylaşarak birbirine yaklaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şeffaf ve hak temelli sosyal yardımlarımızla toplumsal adaletin, huzurun ve güvenliğin tesisi için çabalıyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı özgün modellerle hak sahibi tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde bütünleşik hale getirdik."