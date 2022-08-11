Bakan Yanık tek tek duyurdu! Hükümetten yeni destek paketi: Sosyal yardımlar, doğal gaz tüketim desteği, öğrenciler...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, milyonlarca kişiyi ilgilendiren destek paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Aile Destek Programımız çerçevesinde 15 milyar TL'lik bütçeyle, 4 milyon hane ulaşmayı hedeflediklerini söyleye Yanık, "Bu 4 milyon haneye 12 ay boyunca hanelerin gelir durumuna göre aylık 450 TL ile 600 TL arasında değişen miktarlarda destek olacağız" ifadelerini kullandı. Doğal Gaz Tüketim Desteği programı ile 4 milyon haneyi 3 milyar TL'lik bütçe ile desteklemeyi planladıklarını söyleyen Bakan Yanık, "Zorlu geçen kış şartlarından vatandaşlarımızı bölgenin iklim şartlarına göre azami derecede korumayı hedefliyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Edirne Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yanık, Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezine geldi.
"Hizmetlerimizi tüm toplum kesimleri arasında güven ve birlik tesis edecek şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Sosyal yardımları sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla sınırlamıyoruz. Bizim asıl arzuladığımız tüm vatandaşlarımızın en yüksek hayat standartları ile hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerinin refahı paylaşarak birbirine yaklaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şeffaf ve hak temelli sosyal yardımlarımızla toplumsal adaletin, huzurun ve güvenliğin tesisi için çabalıyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı özgün modellerle hak sahibi tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde bütünleşik hale getirdik."