1999-2000-2004-2008 sigortalılar için emekliliği 6 yıl geriye çekecek! EYT'siz 2191 gün erken emeklilik!
SGK bağlamında belirlenen şartları yerine getiren vatandaşlar erken emekli olabiliyor ve 6 yıl erkene çekebiliyor. Bunun için ödenen primler, yaş, sigorta tarihi gibi ayrıntıların yanı sıra borçlanma yolu büyük bir önem taşıyor ve bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öte yandan EYT'yi az bir farkla kaçıranlar için de büyük avantajlar bulunuyor. Haberimizde erken emekliliğe dair tüm detaylara yer verdik.
Milyonlarca kişi uzun seneler çalışarak yaşlılıkta refah bir hayat yaşamak istiyor ve emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Sigortanın başladığı tarih, ödenen primler, yaş şartını doldurmak gibi detaylar bu noktada önem taşıyor. Bazı belli başlı zamanlarda ise emeklilik tarihini erkene çekmek mümkün olabiliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borçlanma yolu sayesinde 6 yıl erken emekli olabilmek mümkün. EYT'yi kıl payı kaçıranlar için de emeklilik imkanı bulunuyor. İşte tüm detaylar haberimizde!
Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi erken emeklilik koşulları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaş, prim ve sigortalılık süresi maaşın bağlanması konusunda büyük bir etken oluyor. Ancak bazı durumlarda maaşa daha erken bir tarihte kavuşmak mümkün. Kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması maaşın bağlanmasında önemli bir husus oluyor.