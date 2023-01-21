1999-2000-2004-2008 sigortalılar için emekliliği 6 yıl geriye çekecek! EYT'siz 2191 gün erken emeklilik!

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi erken emeklilik koşulları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaş, prim ve sigortalılık süresi maaşın bağlanması konusunda büyük bir etken oluyor. Ancak bazı durumlarda maaşa daha erken bir tarihte kavuşmak mümkün. Kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması maaşın bağlanmasında önemli bir husus oluyor.