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Haberler Ekonomi 1999-2000-2004-2008 sigortalılar için emekliliği 6 yıl geriye çekecek! EYT'siz 2191 gün erken emeklilik!

1999-2000-2004-2008 sigortalılar için emekliliği 6 yıl geriye çekecek! EYT'siz 2191 gün erken emeklilik!

SGK bağlamında belirlenen şartları yerine getiren vatandaşlar erken emekli olabiliyor ve 6 yıl erkene çekebiliyor. Bunun için ödenen primler, yaş, sigorta tarihi gibi ayrıntıların yanı sıra borçlanma yolu büyük bir önem taşıyor ve bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öte yandan EYT'yi az bir farkla kaçıranlar için de büyük avantajlar bulunuyor. Haberimizde erken emekliliğe dair tüm detaylara yer verdik.

takvim.com.tr
21.01.2023 11:13 - Son Güncelleme: 21.01.2023 11:13
1999-2000-2004-2008 sigortalılar için emekliliği 6 yıl geriye çekecek! EYT’siz 2191 gün erken emeklilik! 2014-2019 arası yıllar kritik! Yaş indirimi...

Milyonlarca kişi uzun seneler çalışarak yaşlılıkta refah bir hayat yaşamak istiyor ve emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Sigortanın başladığı tarih, ödenen primler, yaş şartını doldurmak gibi detaylar bu noktada önem taşıyor. Bazı belli başlı zamanlarda ise emeklilik tarihini erkene çekmek mümkün olabiliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borçlanma yolu sayesinde 6 yıl erken emekli olabilmek mümkün. EYT'yi kıl payı kaçıranlar için de emeklilik imkanı bulunuyor. İşte tüm detaylar haberimizde!

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1999-2000-2004-2008 sigortalılar için emekliliği 6 yıl geriye çekecek! EYT’siz 2191 gün erken emeklilik! 2014-2019 arası yıllar kritik! Yaş indirimi...

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi erken emeklilik koşulları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaş, prim ve sigortalılık süresi maaşın bağlanması konusunda büyük bir etken oluyor. Ancak bazı durumlarda maaşa daha erken bir tarihte kavuşmak mümkün. Kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması maaşın bağlanmasında önemli bir husus oluyor.

1999-2000-2004-2008 sigortalılar için emekliliği 6 yıl geriye çekecek! EYT’siz 2191 gün erken emeklilik! 2014-2019 arası yıllar kritik! Yaş indirimi...

2 ŞARTTA MAAŞ BAĞLANIYOR

Prim+yaş+sigortalılık süresini tamamlayan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek dilekçesini teslim edip emekli maaşını almaya başlıyor.

1999-2000-2004-2008 sigortalılar için emekliliği 6 yıl geriye çekecek! EYT’siz 2191 gün erken emeklilik! 2014-2019 arası yıllar kritik! Yaş indirimi...

ASKERLİK HİZMETİ TARİHİ GERİ ÇEKER

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.

1999-2000-2004-2008 sigortalılar için emekliliği 6 yıl geriye çekecek! EYT’siz 2191 gün erken emeklilik! 2014-2019 arası yıllar kritik! Yaş indirimi...

Askerlik vazifesini yıllar önce tamamlayıp maaşın bağlanacağı günü bekleyenler için askerlik borçlanması hakkı verildi.

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