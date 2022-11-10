Cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor! O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı

Emekli olan vatandaşların maaş giderleri olabildiğince arttı. Bu amaçla çoğu emekli vatandaş maaşlarını yetiştirememeye başladı. Bu bağlamda PTT Aktif Bank ile işbirliği yaparak emekli vatandaşlara özel krediler vermeye hazırlanıyor. Fakat krediler ile alakalı şimdilik resmi bir açıklama gelmedi.