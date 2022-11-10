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Cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor! O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı

PTT özel emekli kredisinin faiz seviyesi yüzde 2.69 olarak belirlendi. Böylece nakit gereksinimi bulunanlar çok daha düşük faiz oranlarıyla kredi çekebilecekler Bunun için PTT şubelerine gitmek yeterli oluyor!

takvim.com.tr
10.11.2022 09:21 - Son Güncelleme: 10.11.2022 09:21
Cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor! O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı

Emekli olan vatandaşların maaş giderleri olabildiğince arttı. Bu amaçla çoğu emekli vatandaş maaşlarını yetiştirememeye başladı. Bu bağlamda PTT Aktif Bank ile işbirliği yaparak emekli vatandaşlara özel krediler vermeye hazırlanıyor. Fakat krediler ile alakalı şimdilik resmi bir açıklama gelmedi.

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Cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor! O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı

PTT Aktif Bank Kredisi Şartları

PTT bağlamında aktif bank müşterilerine verilen emekli kredisi için adaylardan birtakım şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ise genel olarak şu şekildedir.

Cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor! O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı

İlk olarak adaylardan en az 1 senelik Aktif Bank müşterisi olması istenmektedir.

Cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor! O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı

Öte yandan en az 3 sene emekli maaş sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir. Son olarak ise adaylardan kredi notunun yüksek olması istenmektedir.

Cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor! O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı

Kredi notu düşük olan emeklilerin yaralanabileceği kredi miktarı olabildiğince düşük olmaktadır.

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