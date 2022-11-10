Cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor! O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı
PTT özel emekli kredisinin faiz seviyesi yüzde 2.69 olarak belirlendi. Böylece nakit gereksinimi bulunanlar çok daha düşük faiz oranlarıyla kredi çekebilecekler Bunun için PTT şubelerine gitmek yeterli oluyor!
10.11.2022 09:21 - Son Güncelleme: 10.11.2022 09:21
Emekli olan vatandaşların maaş giderleri olabildiğince arttı. Bu amaçla çoğu emekli vatandaş maaşlarını yetiştirememeye başladı. Bu bağlamda PTT Aktif Bank ile işbirliği yaparak emekli vatandaşlara özel krediler vermeye hazırlanıyor. Fakat krediler ile alakalı şimdilik resmi bir açıklama gelmedi.
PTT Aktif Bank Kredisi Şartları
PTT bağlamında aktif bank müşterilerine verilen emekli kredisi için adaylardan birtakım şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ise genel olarak şu şekildedir.