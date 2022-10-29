E-devletten başvurana PTT’den para geliyor! 2 ay kaldı, 65 yaşa 1.799,94 TL, evde yakınına bakana 3.336,00 TL dağıtılacak!

Ocak ayında yapılacak memur, emekli ve asgari ücret zammı yaşlılar, evde yakınına bakanlara da vuracak. 2023 yılında devlet tarafından yapılan sosyal yardım ödemeleri artacak. Milyonlarca vatandaşın yararlandığı destek ödemelerinin ne kadar artacağı, kimin kaç TL maaş alacağı ortaya çıktı. Eve bakım ve yaşlı maaşlarının yanı sıra engelliler, hastalar ve çocuklar için yapılan ödemeler de yükselecek. Buna göre memur maaş katsayısındaki zamla yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 1226 TL'den 1.436 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 1.840 TL'den 2 bin 155 TL'ye çıkacak. İşte detaylar!