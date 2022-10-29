Bu şartı sağlayan parasını beklemeden anında alacak! Emekliliği en az 12 ay erkene çeken detay belli oldu!

Emeklilik genellikle insanların iş hayatında önemsediği konular arasında değildir. Emeklilik yaşının yüksek olduğundan ötürü insanlar genellikle hayatlarında yükselmeyi ve daha çok para kazanmayı kendilerine amaç olarak belirlerler. Ancak durum olabildiğince yanlıştır. Çünkü insanlar birtakım püf noktalarına ilgi ederlerse çok daha erken ve daha yüksek emeklilik ücretleri ile emekli olma talihi elde edebilirler.