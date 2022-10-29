Başvurana para yağacak! 18’ine giren parasını PTT’den anında alıyor! 7’den 70’e herkese ödemeler başladı!

Doğalgaz Yardımı

Özellikle kış aylarında doğalgaz hem ısınma hem de genel kullanım bağlamında olabildiğince mühim bir yere sahip olmakta. Doğalgazın temiz enerji kaynağı olması hava kirliliği mücadele konusu ile ilgili da büyük destek sağlamaktadır.



