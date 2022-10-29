Başvurana para yağacak! 18'ine giren parasını PTT’den anında alıyor! 7'den 70'e herkese ödemeler başladı!
PTT'den hemen alıyor! 7'den 70'e herkese ödemeler başladı! Ödemesi onaylanan vatandaşlar paralarını süratlice alabilecekler. Geçtiğimiz aylarda gelen destek ödemesi haberlerinin sonrasında tekrardan ödemeler olacağına dair haberler gelmeye başlaması pek çok aileyi sevindirdi.
29.10.2022 11:25 - Son Güncelleme: 29.10.2022 11:25
Birçok aile gelecek güzel haberleri beklemeye başladı. Bilindiği üzere PTT yardımların ödenmesi konusu ile ilgili her vakit ön plana çıkıyor. Peki, bu yılki destek ödemelerinde neler var? İşte ayrıntılar!