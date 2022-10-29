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Başvurana para yağacak! 18'ine giren parasını PTT’den anında alıyor! 7'den 70'e herkese ödemeler başladı!

PTT'den hemen alıyor! 7'den 70'e herkese ödemeler başladı! Ödemesi onaylanan vatandaşlar paralarını süratlice alabilecekler. Geçtiğimiz aylarda gelen destek ödemesi haberlerinin sonrasında tekrardan ödemeler olacağına dair haberler gelmeye başlaması pek çok aileyi sevindirdi.

takvim.com.tr
29.10.2022 11:25 - Son Güncelleme: 29.10.2022 11:25
Başvurana para yağacak! 18’ine giren parasını PTT’den anında alıyor! 7’den 70’e herkese ödemeler başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlamında sağlanan elektrik fatura desteği gereksinim sahipleri için araştırılıyor. Fatura destek müracaatında bulunacak olan vatandaşlar doğalgaz ve elektrik desteği ne kadar, kaç TL sorularına cevap arıyor.

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Başvurana para yağacak! 18’ine giren parasını PTT’den anında alıyor! 7’den 70’e herkese ödemeler başladı!

Birçok aile gelecek güzel haberleri beklemeye başladı. Bilindiği üzere PTT yardımların ödenmesi konusu ile ilgili her vakit ön plana çıkıyor. Peki, bu yılki destek ödemelerinde neler var? İşte ayrıntılar!

Başvurana para yağacak! 18’ine giren parasını PTT’den anında alıyor! 7’den 70’e herkese ödemeler başladı!

Doğalgaz Yardımı

Özellikle kış aylarında doğalgaz hem ısınma hem de genel kullanım bağlamında olabildiğince mühim bir yere sahip olmakta. Doğalgazın temiz enerji kaynağı olması hava kirliliği mücadele konusu ile ilgili da büyük destek sağlamaktadır.


Başvurana para yağacak! 18’ine giren parasını PTT’den anında alıyor! 7’den 70’e herkese ödemeler başladı!

Bu hususta oluşturulan çalışmaların sonrasında geliri belirli bir miktarın altında olan ailelere doğalgaz yardımı yapılacağına dair haberler gelmeye başladı.

Başvurana para yağacak! 18’ine giren parasını PTT’den anında alıyor! 7’den 70’e herkese ödemeler başladı!

Bunun amacıyla e-devlet üzerinden müracaat yapan ve gereksinim sahibi olduğunu kanıtlamayı başaran vatandaşlar değişik segmentlerde ödemeler alabilecekler. Sonuç olarak her hane doğalgaz kullanabilecek.

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