E-Devlet’te değişti! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Doğal gaz, Aile Destek, Dul maaşı... PTT’den sosyal yardım alanlara müjde, rakamlar şekillendi!

Sosyal yardım paraları PTT'den yatmaya devam ediyor. Başvurusu onaylanan her vatandaşlar ödemesini her ay düzenli olarak PTT'den alıyor. Temmuz ayı yaklaşırken milyonların gözü kulağı yeni zam oranlarında. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım ödemelerine geçtiğimiz Ocak ayında zam yapılmıştı. 2023 yılının Temmuz ayında da 2. bir zam bekleniyor. Peki Doğal gaz, Aile Destek, Yaşlı, Dul maaşı, Evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte e-Devlet detay ve zamlı maaşlar hakkında gelişmeler...