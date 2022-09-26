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Haberler Ekonomi E-devlette binlerce liranız birikmiş olabilir! Kimse bilmiyor! Devlet yol, ilaç, rapor, SGK ve BES ödemeleri o hesapta! Hemen paranızı kontrol edin...

E-devlette binlerce liranız birikmiş olabilir! Kimse bilmiyor! Devlet yol, ilaç, rapor, SGK ve BES ödemeleri o hesapta! Hemen paranızı kontrol edin...

E-devlette çeşitli sebeplerle paranız kalmış olabilir. İki faklı türde yatan bu ödemelerden çoğu kişinin haberi olmuyor! BES parası veya devlet tarafından yatırılan şahıs ödemeleri E-devlet üzerinden yatsa da vatandaşlar kontrol etmediği için bu durumdan faydalanamıyor. BES kesintisi kapsamında hesabınızda binlerce lira birikmiş olabilir. BES işe girdiğinizde otomatik olarak yapılır. Bu nedenle aylık maaşınızdan kesilen ödemeler devlet katkısıyla birlikte birikir ve e-devlet hesabınızda kalır. Çok küçük miktarlarda kesinti yapıldığı için çoğu kişi bu durumu fark etmez. Ayrıca devlet tarafından yapılan şahıs ödemeleri de birikerek önemli bir miktar ortaya çıkarabilir. İşte birikmiş paranızı çekmenin yolları ve konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
26.09.2022 15:54 - Son Güncelleme: 26.09.2022 15:56
E-devlette binlerce lira birikmiş olabilir! Kimse bunu bilmiyor! Devlet yol, ilaç, BES ödemelerini oraya yatırıyor! Hemen paranızı kontrol edin...

Kimsee bunu bilmiyor. E-devlet'te binlerce lira birikmiş olabilir. Sorgulama yaparak e-Devlet'te biriken paranızı öğrenebilirsiniz. İşte e -devlet sorgulama ekranı ve konu hakkında merak edilenler..

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E-devlette binlerce lira birikmiş olabilir! Kimse bunu bilmiyor! Devlet yol, ilaç, BES ödemelerini oraya yatırıyor! Hemen paranızı kontrol edin...

İşte e-devlet sorgulması yapan vatandaşların yorumları;

5 senedir Bes kesiliyormuş haberim yokmuş ömrümde ilk defa paraya sıkışmıştım

E-devlette binlerce lira birikmiş olabilir! Kimse bunu bilmiyor! Devlet yol, ilaç, BES ödemelerini oraya yatırıyor! Hemen paranızı kontrol edin...

Bende de görunüyor nasıl alabilirim ödemeyi?

E-devlette binlerce lira birikmiş olabilir! Kimse bunu bilmiyor! Devlet yol, ilaç, BES ödemelerini oraya yatırıyor! Hemen paranızı kontrol edin...

Benim baya birikmiş, şok oldum

E-devlette binlerce lira birikmiş olabilir! Kimse bunu bilmiyor! Devlet yol, ilaç, BES ödemelerini oraya yatırıyor! Hemen paranızı kontrol edin...

Devlet katkısı yazıyor 48 bin falan ne demek anlamadim

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