Son dakika haberi: Güzel haberlerin ardı arkası kesilmiyor! 3 aylık nakit avans!
Son dakika haberi: SGK SSK ve Bağkur emeklisi milyonlarca vatandaşa güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda emekliler faizsiz avans ve 10 maaşa kadar kredi alabilecekler. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor.
Koşulları bitirdikten sonra emekli olmak için hak kazanarak SGK'ya müracaat yapan vatandaşlar yalnızca 10 gün kadar kısa müddet içerisinde ücretlerine kavuşabilecekler. Aylık bağlama müddetleri uzayan emekliler için bütün 8 bin 477 TL bedelinde avanslar geliyor. Ülkemizde emekli olmak için hak kazanmak adına kişilerin sigortalı çalışma, yaş ve prim ödemelerinin aynı anda tamamlanma şartı gerekiyor.
90 GÜN ŞARTI…
Aylık bağlama işlemlerinin daha uzun bir zaman alması söz konusu olursa avans sistemleri devreye girecek. Emeklilik başvurularını yapan vatandaşların maaş bağlama süresi ortalama olarak 90 gün şartına denk gelir ve hala aylıklar bağlanmamış olursa da SGK kapsamında vatandaşlar yazılı bir şekilde başvuru yaparak tam üç maaş birden ödeme alabilecekler.