3 bankadan büyük kolaylık! Emeklilik kredisi çok cazip gelecek! Ödeme zorluğu çekmeden...
Çalıştığı işte alın teri dökerek emekli olmanın hayalini kuran milyonlarca kişi var. Bu konuda üç bankanın sunduğu kolaylık dikkatleri üzerine çekti. Yapılandırma yasası milyonların yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma ya da geçmişte dondurulan günlerini hesaplı şekilde ihya imkanı sağlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'kredi işbirliği protokolü' imzalandı.
10.08.2021 15:59
- Son Güncelleme: 10.08.2021 16:02
3 bankadan büyük kolaylık! Emeklilik kredisi çok cazip gelecek! Ödeme zorluğu çekmeden... Milyonlarca çalışan vatandaş emekli olmak için gün saymaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların sigortalılık, prim ödeme gün sayısı ve yaşı büyük önem arz ediyor. Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kredi yolu da açıldı. Geri ödeme ise emekli aylığından taksitlerle yapılacak.
İHYA İMKANI
Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma ya da geçmişte dondurulan günlerini hesaplı şekilde ihya imkanı sağlandı.
3 BANKADAN KOLAYLIK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'kredi işbirliği protokolü' imzalandı.