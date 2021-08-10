3 bankadan büyük kolaylık! Emeklilik kredisi çok cazip gelecek! Ödeme zorluğu çekmeden... Milyonlarca çalışan vatandaş emekli olmak için gün saymaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların sigortalılık, prim ödeme gün sayısı ve yaşı büyük önem arz ediyor. Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kredi yolu da açıldı. Geri ödeme ise emekli aylığından taksitlerle yapılacak.