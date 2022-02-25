E-Devlet üzerinden T.C kimlik NO ile 1100 TL! PTT kartlarına direkt aktarılacak! Flaş açıklama geldi: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütün dünyanın etkisinde bulunduğu koronavirüs salgını nedeniyle gereksinim sahibi vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım parası veriyor. Bu kapsamda 1100 TL pandemi yardımı devam ediyor mu ya da müracaat netice ekranı fazlası bireyin internette aradığı konular arasında yer alıyor. 1100 TL pandemi yardım ödeme müracaatları e Devlet üzerinden alınmaya başlanmıştı. Sosyal yardım tanınan adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve müracaatları halen devam ederken, gözler neticeların açıklanacağı tarihe çevrildi. E-devlete giriş yapan vatandaşlara T.C kimlik NO'su ile basitçe müracaat sonucunu öğrenebiliyor.
25.02.2022 10:40 - Son Güncelleme: 25.02.2022 10:40
1100 TL yardım başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. 1100 TL pandemi destek sosyal yardım parası almak için şartlar neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılır oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2 milyondan fazla aileye 1100 TL pandemi destek sosyal yardım parası ödemelerinin yapılacağını açıklamasının peşinden gündemde büyük yankı uyandırdı ve derhal konuya dair detaylar araştırılır oldu. İşte başvuru ekranı ve yararlanma şartları…