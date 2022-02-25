E-Devlet üzerinden T.C kimlik NO ile 1100 TL! PTT kartlarına direkt aktarılacak! Flaş açıklama geldi: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

1100 TL yardım başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. 1100 TL pandemi destek sosyal yardım parası almak için şartlar neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılır oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2 milyondan fazla aileye 1100 TL pandemi destek sosyal yardım parası ödemelerinin yapılacağını açıklamasının peşinden gündemde büyük yankı uyandırdı ve derhal konuya dair detaylar araştırılır oldu. İşte başvuru ekranı ve yararlanma şartları…