E-Devlet üzerinden Kurban Bayramı’nda maaşa ek ödeme: Evli 1,2,3,4,5 çocuklu ailelere bayram önü müjdesi geldi!

Eşi çalışmayan çocuklu aile yardımı ne kadar olacak? Memur aile yardımı Temmuz 2022 ne kadar? 2022 senesinin Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli maaşlarını zamlı olarak ceplerine koyacak. Aynı zamanda pek çok sosyal yardımlara da zam yapılacak. Bunlardan birisi de aile yardımı parası.Yeni hesaplamaya göre bu ödeme bin 11 liraya ulaşacacağı öne sürülülüyor. Peki, Temmuz'da memur aile yardımı kaç TL olacak? İşte zamlı tabloya göre aile yardımı hesabı!