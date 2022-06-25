Asgari ücretliler 371 bin TL’ye 3+1 daire sahibi olacak! TOKİ’den 1.855 TL taksitle ev alın! 37 bin TL peşinat 180 ay vade...

En az 371 bin TL'ye daire alabilirsiniz! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde geldi. %10 peşinat, 180 ay vadeyle bu imkanı kaçıran üzülür! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Haziran- Temmuz ayında kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise e- Devlet veya Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla alınacak. Her il için tarihler değişiyor. Ancak bazı illerde başvurular sürüyor. İşte en güncel TOKİ konut kampanyaları!