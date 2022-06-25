Asgari ücretliler 371 bin TL'ye 3+1 daire sahibi olacak! TOKİ'den 1.855 TL taksitle ev alın! 37 bin TL peşinat 180 ay vade...
TOKİ'de 10'dan fazla ilde ucuz fiyatlı daire kampanyası bu ay sonuna doğru başladı. Bu kapsamda bütçesine uygun ev almak isteyenler bu kapsamda konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Genel olarak kampanyanın detaylarına bakıldığında %10 peşinat ve 180 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlanıyor. Bu fırsatlar uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. İşte TOKİ 2022 Haziran - Temmuz ayı kampanyaları!
En az 371 bin TL'ye daire alabilirsiniz! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde geldi. %10 peşinat, 180 ay vadeyle bu imkanı kaçıran üzülür! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Haziran- Temmuz ayında kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise e- Devlet veya Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla alınacak. Her il için tarihler değişiyor. Ancak bazı illerde başvurular sürüyor. İşte en güncel TOKİ konut kampanyaları!
ESKİŞEHİR İLİ SİVRİHİSAR İLÇESİ KURŞUNLU MAHALLESİ 209 KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ESKİŞEHİR İLİ SİVRİHİSAR İLÇESİ KURŞUNLU MAHALLESİ 209 KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ kapsamında üretilecek 31 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: ESKİŞEHİR İLİ SİVRİHİSAR İLÇESİ KURŞUNLU MAHALLESİ 209 KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 29 adet ,3+1 konut 2 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 01 Temmuz 2022 - 08 Temmuz 2022
Başvuru Bedeli: 1000,2000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 07 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1
Kura Tarihi: 22 Temmuz 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sivrihisar/Eskişehir Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 01 Ağustos 2022 - 05 Ağustos 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 10 Ağustos 2022 - 11 Ağustos 2022(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;
1)"Diğer alıcı adayları" kategorisi
* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.
Detaylı satış fiyat ve koşulları TC. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.