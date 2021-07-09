6 ay geri ödemesiz faizsiz kredi atağı! Halkbank'tan nefes aldıracak hamle geldi: 200 bin TL'ye kadar hesaplara yatacak!

Oda ve borsaların üyesi olsa dahi Tarım Kredi Kooperatifleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri, kuyum ticareti ile iştigal edenler ve kıymetli maden aracı kuruluşları, kıymetli maden ticareti ile iştigal eden diğer firmalar ve Faktoring Şirketleri bu krediden faydalanamayacaklardır.