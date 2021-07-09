6 ay geri ödemesiz faizsiz kredi atağı! Halkbank'tan nefes aldıracak hamle geldi: 200 bin TL'ye kadar hesaplara yatacak!
Son dakika haberi: 6 ay ödemesi 200.000 TL'ye kadar para almak için tüm detaylar açıklandı. Halkbank tarafından 6 ay para ödemeden ve sıfır faiz imkanıyla TOBB'a bağlı firmalara, yıllık %17,50 faiz oranı ile kredi imkanı sağlıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını kapsamında, ekonomik açıdan zarar gören şirketlere kamu bankalarından uygun kredi fırsatları sunuluyor. HalkBank TOBB Nefes Kredisi yıllık %17,50 faiz oranı oranı ile şartları taşıyan tüm işletmelere verilecek. Faizsiz kredi desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
Peş peşe açıklandı! Pandemide nefes aldırak müjde geldi! Halkbank tarafından 6 ay para ödemeden ve sıfır faiz imkanıyla TOBB'a bağlı firmalara, yıllık %17,50 faiz oranı ile kredi imkanı sağlıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını kapsamında, ekonomik açıdan zarar gören şirketlere kamu bankalarından uygun kredi fırsatları sunuluyor. HalkBank TOBB Nefes Kredisi yıllık %17,50 faiz oranı oranı ile şartları taşıyan tüm işletmelere verilecek.
TOBB NEFES KREDİSİ 2021
Bankamız ile TOBB ve KGF arasında imzalanan protokol kapsamında, TOBB'a bağlı Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsalarına kayıtlı firmaların, işletme sermayesi ihtiyaçlarının Hazine destekli KGF Kefaleti ile uygun şartlarla karşılanması amacıyla TOBB Nefes Kredisi 2021 oluşturulmuştur.
Oda ve borsaların üyesi olsa dahi Tarım Kredi Kooperatifleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri, kuyum ticareti ile iştigal edenler ve kıymetli maden aracı kuruluşları, kıymetli maden ticareti ile iştigal eden diğer firmalar ve Faktoring Şirketleri bu krediden faydalanamayacaklardır.