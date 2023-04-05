RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 5 yıl şartıyla SGK'dan 13.050 TL para yardımı! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca ödeniyor! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin!

5 yıl şartıyla SGK'dan 13.050 TL para yardımı! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca ödeniyor! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye'deki sigortalı kişilere ve hak sahiplerine önemli destekler sağlıyor. SGK tarafından emeklilik hakkı kazananlara maaş bağlarken hayatını kaybeden emeklilerin ailesinin mağduriyet yaşamaması adına eşine ve çocuğuna bazı koşullarda maaş ödemesi yapıyor.

takvim.com.tr
05.04.2023 10:53 - Son Güncelleme: 05.04.2023 10:53
5 yıl şartıyla SGK’dan 13.050 TL para yardımı! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca ödeniyor! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu destek ödemeleri merak konusu oluyor. SGK tarafından sigortalının ailesine bazı durumlarda maaş bağlanıyor. Ancak maaş bağlanması için bazı şartlara uyulması gerekiyor. Hak sahipleri arasında sigortalının eşi ve çocuklarının yanında annesi ve babası da yer alıyor. Detaylı bilgi almak için SGK'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya SGK müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

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5 yıl şartıyla SGK’dan 13.050 TL para yardımı! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca ödeniyor! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin!

5 YIL ŞARTI VAR

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

5 yıl şartıyla SGK’dan 13.050 TL para yardımı! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca ödeniyor! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin!

En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

5 yıl şartıyla SGK’dan 13.050 TL para yardımı! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca ödeniyor! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin!

4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

5 yıl şartıyla SGK’dan 13.050 TL para yardımı! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca ödeniyor! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin!

Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

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