5 yıl şartıyla SGK’dan 13.050 TL para yardımı! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca ödeniyor! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu destek ödemeleri merak konusu oluyor. SGK tarafından sigortalının ailesine bazı durumlarda maaş bağlanıyor. Ancak maaş bağlanması için bazı şartlara uyulması gerekiyor. Hak sahipleri arasında sigortalının eşi ve çocuklarının yanında annesi ve babası da yer alıyor. Detaylı bilgi almak için SGK'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya SGK müdürlüklerine başvurabilirsiniz.