E-devlet üzerinden başvuru yapan alıyor! SGK’dan 18-75 yaş arasına 2.354 TL nakit desteği! 2022 SGK ÖDEMESİ 1.084 – 1.298- 2.354 TL…

Liseye devam etmeyenlerden 18 yaşını,

Lise ve dengi öğrenim veya Meslekî Eğitimi Kanunu'nda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi hâlinde 20 yaşını,

Yükseköğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile

Yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklar için

Çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2'si aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dâhil edilecek tutar;

"Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar)=İstisna Tutarı,

Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar=Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Çocuk Zammı" formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

01/01/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında bir çocuk için aylık çocuk yardımı; 5.004,00 x % 2=100,08 TL primlerden istisna edilebilecektir.