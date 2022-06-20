BES'te gelir artırmanın bu yolunu kimse bilmiyor! En az 3 ayda bir kez bunu yaparsanız BES geliriniz artar!
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde geliri artırmanın yolları aranıyor. Özellikle son zamanda altın, döviz gibi yatırım araçlarının getirisinin artmasıyla BES katılımcıları da kar elde etmek istiyor. Peki BES geliri nasıl artırılır? İşte detaylar...
Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları BES ile ilgili yeni gelişmeleri ve yatırım olanaklarını yakından takip ediyor. Uzun soluklu bir yatırım aracı olmasına rağmen parasını BES'te değerlendirenler yüksek kazanç sağlamak istiyor. Bu nedenle emeklilik fonlarının getirileri katılımcılar için büyük önem taşıyor. 'Bu sene BES'in getirisi yok, geçen senelerdeki getirilere ulaşamıyoruz, hatta birikimler eriyor, ne yapmak lazım?' gibi soruların yanıtları katılımcılar tarafından merak ediliyor.Hürriyet'ten Noyan Doğan BES getirileri ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Doğan'ın yazısı...
Aynı dönemde birikimlerini faizli fonlarda değerlendirenler yüzde 20.39, faizsiz fonlarda değerlendirenler ise yüzde 27.65 getiri elde etmişler. Buna göre de faizli fonları tercih edenler enflasyonun 15.25, faizsiz fonları tercih edenler ise enflasyonun 7.99 puan altında getiri sağlamış. İlk yarıda faizsiz fonların getirisinin nispeten faizli fonlara göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.
HİSSE FONLARINDA GETİRİ YÜKSEK
Bu bahsettiğim BES'in ortalama getirileri. Bir de fon bazında getirilere bakalım. Mesela, hisse fonlarını tercih edenlerin birikimleri sene başından bu yana yüzde 37.5 artmış ki, bu da enflasyonun yaklaşık 2 puan üzerinde getiri anlamına geliyor.
Birikimlerini altın fonlarında değerlendirenlerin ise getirisi, enflasyonun yaklaşık 5 puan altında kalarak, yüzde 31 olmuş. Hisse fonlarının dışında sene başından bu yana enflasyonun üzerinde getiri sağlayan başka bir fon yok. Mesela, içinde faiz içeren para piyasası fonlarının getirileri ise yüzde 7 ile enflasyonun 29 puan altında kalmış. Haliyle, tasarruflarını para piyasası, kamu dış borçlanma, değişken fonlarda değerlendirenlerin sene başından bu yana birikimlerinin ciddi eridiği görülüyor.