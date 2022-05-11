2000'den sonra emekli olan SSK, Bağkur'lulara 360 TL intibak zammı mı gelecek? 5 milyon kişiyi alakadar ediyor! 22 yıldır maaş alanlar...
İntibak düzenlemesi özellikle Mayıs ayında pek çok kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Bu gelişme yaklaşık beş milyon kişiyi alakadar ediyor. SSK Bağ-Kur emeklileri bu bağlamda intibak gelişmesine odaklandı. SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor. İntibak, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları yakından ilgilendiriyor. Emeklilere intibak zammı, 3600 ek gösterge ile birlikte yeniden gündem oldu. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi talepler arasında.
3600 ek gösterge sonrası intibak düzenlemesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu doğrultuda da intibak ile ilgili gelişmeler emekliler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da sağlanmış olacak. Bu ay 3600 ek gösterge çalışmalarında sona yaklaşılmasıyla gözler intibak zammına çevrildi. Milyonların beklentisi olan intibakın çözüme kavuşturulup kavuşturulmayacağı merak ediliyor. Peki, 2000 yılından sonra emekli olmuş vatandaşların maaşlarına intibak düzenlemesi gelecek mi? SSK Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
2000 Yılı Sonrası Emeklilere İntibak Talebi!
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge ile alakalı emekli cephesinde ne gibi beklentilerin olduğunu meydana koydu. Kapsamının genişletilmesine dair beklentilerini ifade eden Ergün, 3600 ek göstergenin esas amacının kamu görevlerinin ekonomisine katkı sağlamak olduğuna işaret etti. Öte yandan intibak meselesine de deyinin TÜED Genel Başkanı Ergün, Türkiye'de çok sayıda Bağ Kur ve işçi emeklisinin uzun seneler beklediği düzenlemenin de döneme sokulması gerektiğine yönelik istekleri dile getirdi.
5 MİLYON KİŞİYE ZAM
Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak.