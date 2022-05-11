2000'den sonra emekli olan SSK, Bağkur'lulara 360 TL intibak zammı mı gelecek? 5 milyon kişiyi alakadar ediyor! 22 yıldır maaş alanlar...

3600 ek gösterge sonrası intibak düzenlemesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu doğrultuda da intibak ile ilgili gelişmeler emekliler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da sağlanmış olacak. Bu ay 3600 ek gösterge çalışmalarında sona yaklaşılmasıyla gözler intibak zammına çevrildi. Milyonların beklentisi olan intibakın çözüme kavuşturulup kavuşturulmayacağı merak ediliyor. Peki, 2000 yılından sonra emekli olmuş vatandaşların maaşlarına intibak düzenlemesi gelecek mi? SSK Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!