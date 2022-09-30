1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise... Anneler babalar başvuruyor paralar okula giden evlada bağlanıyor!

Okul okuyan çocuklara devlet maddi desteklerini esirgemiyor. Bir önceki gün yeni sosyal destek yardım paketi açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrencilere ödeme yapılacak. Sosyal yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildiği duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.'' dedi. Peki Çocuk desteği parası nasıl alınır, şartlar nedir? Çocuk desteği başvurusu nereye yapılır?