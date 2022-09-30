1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise... Anneler babalar başvuruyor paralar okula giden evlada bağlanıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu ailelere için harekete geçti. Sosyal yardımlar kapsamında hali hazırda okula giden milyonlarca öğrenciye çeşitli programlar aracılığı ile maddi destek sağlanıyor. Bu desteklere bir yenisi daha eklendi. Buna göre sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin Çocuk Destek Bileşeni ismiyle ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacağı müjdelendi. İşte detaylar...
Okul okuyan çocuklara devlet maddi desteklerini esirgemiyor. Bir önceki gün yeni sosyal destek yardım paketi açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrencilere ödeme yapılacak. Sosyal yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildiği duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.'' dedi. Peki Çocuk desteği parası nasıl alınır, şartlar nedir? Çocuk desteği başvurusu nereye yapılır?
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ NEDİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini açıkladı.
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?
Başvurular e-devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak.