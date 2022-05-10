E-devlet sistemi aracılığıyla başladı! İŞKUR’dan 10 Haziran’a kadar başvuranlara 65 bin TL’ye kadar ödeme müjdesi verildi

Yeni dönemde kendi işine sahip olmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hibe desteği vereceğini bildiren Türkiye İş Kurumu, ilgili projesinin başvurulara açık olduğunu ve söz konusu başvuru sisteminin 10 Haziran itibari ile kapanacağını duyurdu.