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Haberler Ekonomi E-devlet sistemi aracılığıyla başladı! İŞKUR'dan 10 Haziran'a kadar başvuranlara 65 bin TL'ye kadar ödeme müjdesi verildi

E-devlet sistemi aracılığıyla başladı! İŞKUR'dan 10 Haziran'a kadar başvuranlara 65 bin TL'ye kadar ödeme müjdesi verildi

Türkiye İş Kurumu engelli ve eski hükümlü vatandaşların topluma geri kazandırılmaları ve kendi iş yerlerine sahip olabilmeleri adına geliştirmiş olduğu hibe programına ilişkin duyurusunu yaptı. Kurum, ilgili programın şu an için başvurulara açık olduğunu bildirdi. İşte İŞKUR'un hibe programının ayrıntıları

takvim.com.tr
10.05.2022 08:50 - Son Güncelleme: 10.05.2022 08:50
E-devlet sistemi aracılığıyla başladı! İŞKUR’dan 10 Haziran’a kadar başvuranlara 65 bin TL’ye kadar ödeme müjdesi verildi

Yeni dönemde kendi işine sahip olmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hibe desteği vereceğini bildiren Türkiye İş Kurumu, ilgili projesinin başvurulara açık olduğunu ve söz konusu başvuru sisteminin 10 Haziran itibari ile kapanacağını duyurdu.

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E-devlet sistemi aracılığıyla başladı! İŞKUR’dan 10 Haziran’a kadar başvuranlara 65 bin TL’ye kadar ödeme müjdesi verildi

İŞKUR'dan Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği!

Ülke sınırları içerisinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesi kapsamında hizmet veren özel sektör kurumlarında yüzde 2 engelli, kamu kurumlarında ise yüzde 4 engelli ve yüzde 2 eski hükümlü personel çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

E-devlet sistemi aracılığıyla başladı! İŞKUR’dan 10 Haziran’a kadar başvuranlara 65 bin TL’ye kadar ödeme müjdesi verildi

Bu zorunlu şartın yerine getirilmediğinin resmi kurumlar aracılığı ile tespit edilmesi durumunda, ilgili işyerlerine idari para cezası kesilir.

E-devlet sistemi aracılığıyla başladı! İŞKUR’dan 10 Haziran’a kadar başvuranlara 65 bin TL’ye kadar ödeme müjdesi verildi

Kesilen cezaların toplamı ise engelli ve eski hükümlülerin istihdam edilmesi amacı ile geliştirilen projeler kapsamında değerlendirilir.

E-devlet sistemi aracılığıyla başladı! İŞKUR’dan 10 Haziran’a kadar başvuranlara 65 bin TL’ye kadar ödeme müjdesi verildi

Türkiye İş Kurumu işyerlerine kesilen idari para cezaları kapsamında engelli ve eski hükümlülerin kendi iş yerlerini kurabilmeleri amacı ile hibe programı geliştirmiştir. Söz konusu programın başvuruları, haziran ayı itibari ile sonlanacaktır.

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