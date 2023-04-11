RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ! Bağ-Kur'lu da SSK'lılar gibi 7200 günde emekli olabilecek mi? Kimler kapsamda?

BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ! Bağ-Kur'lu da SSK'lılar gibi 7200 günde emekli olabilecek mi? Kimler kapsamda?

Milyonlarca Bağ-Kur'lunun gözü emeklilik reformuna çevrildi. 9000 prim günüyle emekli olabilen Bağ-Kur'lulara da SSK'lılar gibi 7200 günden emeklilik gündeme gelirken, burada özellikle kapsam önem taşıyor. Kimlere bu yolun açılacağı merak ediliyor. Bu kapsamda çeşitli formüller de gündemde. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
11.04.2023 11:29 - Son Güncelleme: 11.04.2023 12:08
BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ! Bağ-Kur’lu da SSK’lılar gibi 7200 günde emekli olabilecek mi? Kimler kapsamda?

Milyonların yüzünü güldüren EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte ikinci tarihi reform için düğmeye basıldı. Bağ-Kur'lu olarak çalışan milyonlarca esnafın, işverenin emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi için kollar sıvandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in duyurduğu çalışmanın detayları merakla beklenirken, primlerde SSK formülünün uygulanması gündeme geldi.

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BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ! Bağ-Kur’lu da SSK’lılar gibi 7200 günde emekli olabilecek mi? Kimler kapsamda?

Halen yeni sigortalı olan bir SSK'lının tam emeklilik için 7200 prim gününü tamamlaması gerekiyor. Bağ-Kur'lularda ise 9000 prim günü şartı aranıyor.

İkinci emeklilik reformuyla prim gün şartının Bağ-Kur'lularda da 7200 güne çekilmesi bekleniyor. Bu durumda Bağ-Kur'lular 1800 gün prim daha az ödeyerek emekli olabilecek. Prim şartı 5 yıl erken tamamlanacak.

BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ! Bağ-Kur’lu da SSK’lılar gibi 7200 günde emekli olabilecek mi? Kimler kapsamda?

İSTEĞE BAĞLIYI DA KAPSAR MI?
Burada en önemli konulardan birini kapsam oluşturuyor. Bakan Bilgin, bu çalışmayı anlatırken önce 'Küçük esnafı koruyacak bir modele ihtiyaç var' dedi, ardında da istihdama göre emeklilik prim gün sayısını düşüreceklerine değindi.

BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ! Bağ-Kur’lu da SSK’lılar gibi 7200 günde emekli olabilecek mi? Kimler kapsamda?

Bu çerçevede düzenlemenin kapsamında öncelikle bakkal, berber, kuaför, marangoz ve terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnaf yer alacak. Öncelikle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde prim gün şartının 7200'e çekilmesi bekleniyor.

BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ! Bağ-Kur’lu da SSK’lılar gibi 7200 günde emekli olabilecek mi? Kimler kapsamda?

Ancak kapsama diğer Bağ-Kur'luların da eklenmesi bekleniyor. Bu durumda tüm işverenler daha az primle emekli olabilecek. Hatta isteğe bağlı sigorta ödeyenler de kapsama girebilecek. Burada bir kademeli sistemin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak bunlar çalışmaların ardından belli olacak.

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