BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ! Bağ-Kur'lu da SSK'lılar gibi 7200 günde emekli olabilecek mi? Kimler kapsamda?
Milyonlarca Bağ-Kur'lunun gözü emeklilik reformuna çevrildi. 9000 prim günüyle emekli olabilen Bağ-Kur'lulara da SSK'lılar gibi 7200 günden emeklilik gündeme gelirken, burada özellikle kapsam önem taşıyor. Kimlere bu yolun açılacağı merak ediliyor. Bu kapsamda çeşitli formüller de gündemde. İşte detayları...
Milyonların yüzünü güldüren EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte ikinci tarihi reform için düğmeye basıldı. Bağ-Kur'lu olarak çalışan milyonlarca esnafın, işverenin emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi için kollar sıvandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in duyurduğu çalışmanın detayları merakla beklenirken, primlerde SSK formülünün uygulanması gündeme geldi.
Halen yeni sigortalı olan bir SSK'lının tam emeklilik için 7200 prim gününü tamamlaması gerekiyor. Bağ-Kur'lularda ise 9000 prim günü şartı aranıyor.
İkinci emeklilik reformuyla prim gün şartının Bağ-Kur'lularda da 7200 güne çekilmesi bekleniyor. Bu durumda Bağ-Kur'lular 1800 gün prim daha az ödeyerek emekli olabilecek. Prim şartı 5 yıl erken tamamlanacak.
Ancak kapsama diğer Bağ-Kur'luların da eklenmesi bekleniyor. Bu durumda tüm işverenler daha az primle emekli olabilecek. Hatta isteğe bağlı sigorta ödeyenler de kapsama girebilecek. Burada bir kademeli sistemin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak bunlar çalışmaların ardından belli olacak.