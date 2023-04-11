BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ! Bağ-Kur’lu da SSK’lılar gibi 7200 günde emekli olabilecek mi? Kimler kapsamda?

Ancak kapsama diğer Bağ-Kur'luların da eklenmesi bekleniyor. Bu durumda tüm işverenler daha az primle emekli olabilecek. Hatta isteğe bağlı sigorta ödeyenler de kapsama girebilecek. Burada bir kademeli sistemin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak bunlar çalışmaların ardından belli olacak.