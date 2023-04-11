AÇIKLANDI! KPSS-2023/5 TERCİH SONUÇ EKRANI: sonuc.osym.gov.tr! 11 Nisan 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarına nasıl bakılır?
11 NİSAN 2023 KPSS-2023/5 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 30 bin 600 personel alımı için KPSS tercihleri geçen hafta tamamlandı. Gözler bu kez 2023/5 tercih sonuçlarına çevrildi. ÖSYM'nin son dakika duyurusuna göre KPSS-2023/5 yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu noktada internet arama motorlarında "Sağlık Bakanlığı personel alım tercih sonuçlarına nasıl bakılır" sorusuna yanıt aranıyor. İşte son dakika gelişmeler...
ÖSYM SON DAKİKA DUYURULAR! KPSS-2023/5 tercih sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı 30 bin 600 sözleşmeli personel alımı başvuru ve tercih süreci tamamlandı. Gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı ebe, hemşire, tekniker, teknisyen tercih sonuçlarına nasıl bakılır? İşte KPSS tercih SONUÇ ekranı! sonuc.osym.gov.tr: ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!
2023/5 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, KPSS-2023/5 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.''
👉SAĞLIK BAKANLIĞI 2023/5 KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
👉KPSS-2023/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
👉KPSS-2023/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
👉KPSS-2023/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)
👉KPSS-2023/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
TERCİH SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Öte yandan personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak.