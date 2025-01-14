Araba alacaklara 146 bin TL hazır! Halkbank ve Ziraat Bankası taksit tutarları netleşti

Otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından taşıt kredileri araştırılıyor. Bu noktada Halkbank ve Ziraat Bankası'nın 146 bin TL taşıt kredisi geri ödemesi belli oldu. İşte 12 ay vadeyle ödeme planı detayları.
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı
%4,79
Aylık Taksit
17.631,82 TL
Toplam Ödeme
212.311 TL
HALKBANK
Faiz Oranı
%5,09
Aylık Taksit
18.008,29 TL
Toplam Ödeme
216.829 TL
AKBANK
Faiz Oranı
%3,85
Aylık Taksit
16.477,16 TL
Toplam Ödeme
198.565 TL
TEB
Faiz Oranı
%3,79
Aylık Taksit
16.404,76 TL
Toplam Ödeme
197.587 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı
%3,72
Aylık Taksit
16.320,50 TL
Toplam Ödeme
196.685 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı
%3,89
Aylık Taksit
16.525,51 TL
Toplam Ödeme
199.036 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı
%3,89
Aylık Taksit
16.525,51 TL
Toplam Ödeme
199.036 TL
(Yukarıdaki tutarlar 0 km araçlar için geçerli olup 14.01.2025 tarihli bankaların resmi sitelerindeki verilere göre derlenmiştir, ilerleyen zamanlarda değişiklik gösterebilir.)