PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Araba alacaklara 146 bin TL hazır! Halkbank ve Ziraat Bankası taksit tutarları netleşti

Otomobil almayı planlayanlar finansal eksikliklerini kapatmak için bankalardan taşıt kredisi kullanabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz oranı ve taksit tutarı ile taşıt kredisi sunuyor? Bu noktada Halkbank ve Ziraat Bankası taksit tutarları netlik kazandı. İşte 146 bin TL taşıt kredisinin 12 ay vadeyle geri ödeme şartları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 12:47 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 12:47
Araba alacaklara 146 bin TL hazır! Halkbank ve Ziraat Bankası taksit tutarları netleşti

Otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından taşıt kredileri araştırılıyor. Bu noktada Halkbank ve Ziraat Bankası'nın 146 bin TL taşıt kredisi geri ödemesi belli oldu. İşte 12 ay vadeyle ödeme planı detayları.

Araba alacaklara 146 bin TL hazır! Halkbank ve Ziraat Bankası taksit tutarları netleşti

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı
%4,79

Aylık Taksit
17.631,82 TL

Toplam Ödeme
212.311 TL

Araba alacaklara 146 bin TL hazır! Halkbank ve Ziraat Bankası taksit tutarları netleşti

HALKBANK

Faiz Oranı
%5,09

Aylık Taksit
18.008,29 TL

Toplam Ödeme
216.829 TL

Araba alacaklara 146 bin TL hazır! Halkbank ve Ziraat Bankası taksit tutarları netleşti

AKBANK

Faiz Oranı
%3,85

Aylık Taksit
16.477,16 TL

Toplam Ödeme
198.565 TL

Araba alacaklara 146 bin TL hazır! Halkbank ve Ziraat Bankası taksit tutarları netleşti

TEB

Faiz Oranı
%3,79

Aylık Taksit
16.404,76 TL

Toplam Ödeme
197.587 TL

Araba alacaklara 146 bin TL hazır! Halkbank ve Ziraat Bankası taksit tutarları netleşti

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı
%3,72

Aylık Taksit
16.320,50 TL

Toplam Ödeme
196.685 TL

Araba alacaklara 146 bin TL hazır! Halkbank ve Ziraat Bankası taksit tutarları netleşti

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı
%3,89

Aylık Taksit
16.525,51 TL

Toplam Ödeme
199.036 TL

Araba alacaklara 146 bin TL hazır! Halkbank ve Ziraat Bankası taksit tutarları netleşti

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı
%3,89

Aylık Taksit
16.525,51 TL

Toplam Ödeme
199.036 TL

(Yukarıdaki tutarlar 0 km araçlar için geçerli olup 14.01.2025 tarihli bankaların resmi sitelerindeki verilere göre derlenmiştir, ilerleyen zamanlarda değişiklik gösterebilir.)