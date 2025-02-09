Anneye erken emeklilik: Doğum borçlanması ile 6 yıl kazanmak mümkün

STAJ SONRASI SÜRENİN BORÇLANILMASI NE KAZANDIRIR?

Anneler eğer stajdan sonra doğum yapmışlarsa bunları borçlandıklarında başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar geriye çekiliyor. 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigorta başlangıcı olanlar başlangıcı bu şekilde 8 Eylül 1999 öncesine çekebiliyorsa EYT'den yararlanabiliyor.

DAHA AZ SÜRE BORÇLANMA İMKANI VAR MI?

Çocuk başına en çok iki yıllık süre borçlanılabiliyor. Bir çocuk için 720 gün, üst sınırı gösteriyor. İhtiyaca göre daha az süre de borçlanılabiliyor.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Doğum borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da şu an için aylık 8 bin 321 lira 76 kuruş. Üst sınır ise bunu 7.5 katı.

EVLAT EDİNEN DE YAPABİLİR Mİ?

İki yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabiliyor. Ayrıca evlat edinilen çocuğu doğuran annenin de doğum borçlanması yapma hakkı bulunuyor. Örneğin; çocuk bir yaşında evlatlık verilmişse ilk yılı onu dünyaya getiren, ikinci yılı ise evlat edinen borçlanabilecek.