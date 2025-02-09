Anneye erken emeklilik: Doğum borçlanması ile 6 yıl kazanmak mümkün

Kadınların istihdama katılması, çocuğunu çalışırken büyütebilmesi için pek çok destek veriliyor. Nakdi desteklerin, izin imkanlarının yanı sıra emeklilik için de kolaylıklar sağlanıyor.
Doğum borçlanması primleri tamamlamayı kolaylaştırırken, staj sonrası yapılan doğumun borçlanılması işe başlangıç tarihini, yani emekliliği erkene çekebiliyor.
Engelli çocuğu olanlara da prim ve yaş avantajı sağlanıyor. İşte annelerin erken emeklilik formülleri:
KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR?
SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olan kadınların da doğum borçlanması imkanı var. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Ayrıca anneler eğer staj sonrası doğum yapmışlarsa yine borçlanma imkanı var.
HANGİ SÜRELERİ KAPSIYOR, NE KADAR SÜRE İÇİN YAPILIYOR?
Her çocuk için en çok 720 gün, yani iki yıl prim kazanmak mümkün. En çok üç çocuk için bu imkan sunuluyor. Çocuğun doğumundan sonraki iki yıl içinde çalışılmayan süreler borçlanma ile prim hesabına ekleniyor. Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor.
ANNEYE NE SAĞLIYOR?
Kadınlar doğum sonrası çalışmadıkları günlerin primlerini toplu olarak hizmet süresine ekletebiliyor. Böylece üç çocuğu olan bir anne, altı yıllık, yani 2160 günlük primi çalışmadan ödeyip emeklilik hesabında kullanabiliyor.
STAJ SONRASI SÜRENİN BORÇLANILMASI NE KAZANDIRIR?
Anneler eğer stajdan sonra doğum yapmışlarsa bunları borçlandıklarında başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar geriye çekiliyor. 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigorta başlangıcı olanlar başlangıcı bu şekilde 8 Eylül 1999 öncesine çekebiliyorsa EYT'den yararlanabiliyor.
DAHA AZ SÜRE BORÇLANMA İMKANI VAR MI?
Çocuk başına en çok iki yıllık süre borçlanılabiliyor. Bir çocuk için 720 gün, üst sınırı gösteriyor. İhtiyaca göre daha az süre de borçlanılabiliyor.
NE KADAR ÖDENİYOR?
Doğum borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da şu an için aylık 8 bin 321 lira 76 kuruş. Üst sınır ise bunu 7.5 katı.
EVLAT EDİNEN DE YAPABİLİR Mİ?
İki yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabiliyor. Ayrıca evlat edinilen çocuğu doğuran annenin de doğum borçlanması yapma hakkı bulunuyor. Örneğin; çocuk bir yaşında evlatlık verilmişse ilk yılı onu dünyaya getiren, ikinci yılı ise evlat edinen borçlanabilecek.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR NASIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?
1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her dört yıla bir yıl prim ekleniyor, emeklilik yaşı da bir yıl düşüyor. Bu imkandan yararlanılması, kadın sigortalının bu durumunu belgelendirmesi koşuluna bağlı bulunuyor. Anne için 5 yıla kadar erken emeklilik imkanı ortaya çıkıyor.