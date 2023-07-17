Duyuru bu sabah 10.00 sıralarında geldi! E-Devlet'ten dilekçeyle başvuru yapanlara iade ödeme yapılıyor! Bankalardan kredi alanlar şu an...

Konut ya da taşıt kredisi alan herkesi ilgilendiren önemli bir haber! Bankadan kredi aldıktan sonra hayat sigortası parasını geri alabileceğinizi biliyor muydunuz? Eğer kredi alırken hayat sigortası yaptırdıysanız, bu birikmiş parayı geri çekmeniz mümkün! Vatandaşlar banka şubelerine giderek kredi çekmek için gerekli belgeleri imzalıyorlar ancak çeşitli nedenlerle hayat sigortası yapıldığını fark etmeyebiliyorlar. Aylar hatta seneler geçmiş olsa bile, hayat sigortası poliçesinde biriken paranızı geri çekmeniz mümkün. Önemli olan tek şey bir başvuru yapmak. İşte detaylar...