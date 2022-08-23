Duymadım, görmedim, kaçırdım demeyin! İslam Memiş’ten son dakika altın yorumu! Net tarih verdi! Yatırımcıların son şansı olacak

23 Ağustos 2022 tarihi itibariyle gram altının satış fiyatı 1.014,67, çeyrek altının ise 1.679,00 TL. Eylül ayı yaklaşırken yatırımcılar 'Altın ve dolar ne olacak? Düşecek mi yükselecek mi?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik altın tahimini geldi. Piyasalarda faiz kararının etkileri görülmeye devam ederken yatırımcılara seslenen Memiş o tarihi işaret etti ve 'son şans' dedi. İşte güncel altın fiyatları ve uzman ismin altın yorumu...