Duymadım, görmedim, kaçırdım demeyin! İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu! Net tarih verdi! Yatırımcıların son şansı olacak
Altın ve dolar gidişatında neler olacağını öngörmek isteyen yatırımcılar İslam Memiş'in son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni altın yorumu geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos'ta da faizleri sabit tutacağı bekleniyordu ancak sürpriz bir kararla faizde 100 baz puanlık indirim geldi. Kararla birlikte dolar ve altın piyasasında hareketlilikler de başladı. Altın almak satmak isteyenler dikkat! İşte uzmanından kritik altın tahmini...
23.08.2022 12:34 - Son Güncelleme: 23.08.2022 12:34
23 Ağustos 2022 tarihi itibariyle gram altının satış fiyatı 1.014,67, çeyrek altının ise 1.679,00 TL. Eylül ayı yaklaşırken yatırımcılar 'Altın ve dolar ne olacak? Düşecek mi yükselecek mi?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik altın tahimini geldi. Piyasalarda faiz kararının etkileri görülmeye devam ederken yatırımcılara seslenen Memiş o tarihi işaret etti ve 'son şans' dedi. İşte güncel altın fiyatları ve uzman ismin altın yorumu...
İslam Memiş, piyasa değerlendirmesinde Fed'in Eylül ayında 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini belirtti ve bu durumun, baskılanan gram altın ve dolar kurunda yükselişlere neden olabileceğini ifade etti.