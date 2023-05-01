Duyduğunuz tüm tahminleri unutun! Dünyaca ünlü bankadan bomba altın yorumu! Mayıs ayının 3'ünden sonra en az...
Dünya genelinde salgın sonrası yaşanan küresel ekonomik krizler altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesinde bir numaralı etken oldu. Son yıllarda ülkeler arasında yaşanan gerilimler, virüs salgını gibi pek çok faktör piyasalarda dalgalanmaları tetikliyor. Tam olarak böyle dönemlerde yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak gördükleri altına yatırım yapmayı tercih ediyor. FED faiz kararı için geri sayım devam ederken dünyaca ünlü bankanın son tahmini ise duyanları şaşırttı.
01.05.2023 13:30 - Son Güncelleme: 01.05.2023 13:30
Küresel piyasalarda yaşanan son dakika gelişmeleri ons altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında özellikle son günlerde yaşanan yükseliş dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yastık altı yatırımı olan yüz binlerce kişi fiyatlardaki gelişmelere odaklandı. Dünyaca ünlü bankanın son dakika açıklamasından sonra bu yükselişin hız kesmeden devam edip etmeyeceği akıllarda yerini aldı. Bu kapsamda dünyaca ünlü bankanın altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son tahmin herkesi şaşırttı.
DÜNYACA ÜNLÜ BANKADAN ALTIN YORUMU
Altın fiyatlarındaki yükseliş birçok parametrenin aynı anda bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Bu doğrultuda Bank of America'nın tahminleri dikkat çekti.