Duyduğunuz tüm tahminleri unutun! Dünyaca ünlü bankadan bomba altın yorumu! Mayıs ayının 3’ünden sonra en az...

Küresel piyasalarda yaşanan son dakika gelişmeleri ons altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında özellikle son günlerde yaşanan yükseliş dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yastık altı yatırımı olan yüz binlerce kişi fiyatlardaki gelişmelere odaklandı. Dünyaca ünlü bankanın son dakika açıklamasından sonra bu yükselişin hız kesmeden devam edip etmeyeceği akıllarda yerini aldı. Bu kapsamda dünyaca ünlü bankanın altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son tahmin herkesi şaşırttı.