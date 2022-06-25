Duyanın şirazesi kaydı! 10 bin TL’ye Fiat marka araç! 2004 model teminatsız! Ucuza araba almak isteyenlere müjde! İsteyen bugün bile alabilir

SGK icralık otomobilleri internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Listede Fiat marka 2004 model otomobilin teminat bedelsiz açık artıma ile satılacağı belirtildi. Ucuza araba almak isteyenler 100 bin TL altında satılan kendine uygun otomobilleri SGK'nın listesinden inceleyebilir. Özellikle 10 bin TL'lik otomobil satış listesi arasında en dikkat çeken ilan oldu. İşte marka marka, model model yepyeni SGK icralık ucuz otomobil listesi...