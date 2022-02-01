Duyan koşacak, alışveriş çantasıyla gidecek! 9 kilosu 77,90’a düştü! A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Şubat’ta yok yok…
Duyan koşacak, alışveriş çantasıyla gidecek. A101 marketlerde bu Perşembe Tursilmatik deterjanın 9 kilosu 77,90'a düştü, Sırma mısır yağı 4 litre 109,90 TL, katlanır masa 165 TL, ayakkabı dolabı 449,95 TL, tava çeşitleri 49,95 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Şubat'ta cam ürünlerin yanı sıra televizyon ve beyaz eşya kampanyaları da oldukça dikkat çekiyor. A101 güncel kataloğu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
01.02.2022 08:18
- Son Güncelleme: 01.02.2022 08:18
Tüm illerden vatandaşlar evinin ihtiyaçlarını karşılamak için A101 market şubelerini sık sık ziyaret ediyor. Her Perşembe birbirinden çeşitli ürünleri bütçeye uygun fiyatla satışa sunan marketler zincirinin güncel kataloğunu yakından takip edenler alacaklarının listesini önceden yapıyor. Stoklar bitmeden önce yetişmek için şimdiden haberimizde yer alan A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Şubat'ı inceleyebilirsiniz. Bu hafta A101'de yine yok yok, Tursil toz deterjan 9 kilosu 77,90'a düştü. Kristal Anatolia Naturel Sızma Zeytinyağı 1000 ml 58,90 TL'den, Karlıdağ tuzlu tereyağ çeşitleri 87,95 TL'den satışa çıkacak.