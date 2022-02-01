Duyan koşacak, alışveriş çantasıyla gidecek! 9 kilosu 77,90’a düştü! A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Şubat’ta yok yok…

Tüm illerden vatandaşlar evinin ihtiyaçlarını karşılamak için A101 market şubelerini sık sık ziyaret ediyor. Her Perşembe birbirinden çeşitli ürünleri bütçeye uygun fiyatla satışa sunan marketler zincirinin güncel kataloğunu yakından takip edenler alacaklarının listesini önceden yapıyor. Stoklar bitmeden önce yetişmek için şimdiden haberimizde yer alan A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Şubat'ı inceleyebilirsiniz. Bu hafta A101'de yine yok yok, Tursil toz deterjan 9 kilosu 77,90'a düştü. Kristal Anatolia Naturel Sızma Zeytinyağı 1000 ml 58,90 TL'den, Karlıdağ tuzlu tereyağ çeşitleri 87,95 TL'den satışa çıkacak.