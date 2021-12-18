Duyan hemen İŞKUR'a başvuru yapmaya koşuyor! Yeni bir işin yanında iki ödeme birden alabilme imkanı var! Bir taşla iki fırsatı birden vurun!

İŞKUR iş arayana iş imkanının yanında çeşitli kurslarla ek ödeme alma imkanı da sunuyor. 2022 yılında hem işsizlik maaşı hem kurs ödemeleri artıyor. 2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2137 TL olurken en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira olarak güncellendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bir yandan iş arayan vatandaşların iş bulurken işsiz kaldığı bu süreçte de çeşitli destek ödemesi yapıyor. Kurs ve destek programlarına katılmak için bazı şartlar aranıyor. Öncelikle aranan şartlardan birisi de başvuru yapan kişinin en az 15 yaşında olması. Katıldığınız kurs programa göre günlük ödeme tutarı ise yeni yılla artacak.