2022 yılına herkes işte bu zamlı maaşlarla girecek! 84.3 milyona yeni maaş müjdesi! Kıdem tazminatı, evde bakım, işsizlik, 65 yaş aylığı
84.3 milyona yeni maaş müjdesi! 2022 yılına herkes işte bu zamlı maaşlarla girecek! İşsizlik, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı da yeni yılla artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan işveren ve işçi temsileriyle dün düzenlediği basın toplantısında gelecek yıl uygulanacak olan asgari ücreti açıkladı. Erdoğan yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret tutarının 4 bin 250 lira olduğu duyurdu. Asgari ücrette yaşanan artışın ardından işsizlik, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşında da önemli bir artış yaşandı. İşte kalem kalem yapılan hesaplamalar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde işveren ve işçi temsilcileriyle bir araya gelerek basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret zam müjdesini dün 84 milyon vatandaşla paylaştı. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacağını açıklayan Başkan Erdoğan 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 4 bin 253 TL 40 kuruş olduğunu duyurdu. Böylece asgari ücrette yüzde 50 seviyesinde bir artış yaşandı. Yeni rakam işsizlik, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı gibi birçok kalemi etkileyecek. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında hangi kalemde ne kadar artış olduğu da merak ediliyor.
Bu nedenle tarihi yükselişle açıklanan asgari ücret işsizlik ödeneği, Asgari Geçim İndirimi (AGİ), kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalemde önemli değişiklikler getirecek.