2022 yılına herkes işte bu zamlı maaşlarla girecek! 84.3 milyona yeni maaş müjdesi! Kıdem tazminatı, evde bakım, işsizlik, 65 yaş aylığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde işveren ve işçi temsilcileriyle bir araya gelerek basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret zam müjdesini dün 84 milyon vatandaşla paylaştı. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacağını açıklayan Başkan Erdoğan 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 4 bin 253 TL 40 kuruş olduğunu duyurdu. Böylece asgari ücrette yüzde 50 seviyesinde bir artış yaşandı. Yeni rakam işsizlik, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı gibi birçok kalemi etkileyecek. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında hangi kalemde ne kadar artış olduğu da merak ediliyor.