Duyan gözlerini fal taşı gibi açtı! Rastlanmamış teklifle kafalar rahatlayacak! 6 Mayıs taşıt-konut kredi faiz oranları

Kredi faizinde en uygun fırsat yenilenirken Haziran ayı taşıt-konut-ihtiyaç faiz oranları, kredi çekeceklerin sıkı takibine alınıdı. Yeni ayla birlikte pek çok banka rakamlarda güncelleme yaptı. Her ayın belirli tarihlerinde bilindiği üzere kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları değiştirip duyuruyor. Hesaplamalar bankaların internet siteleri üzerinden rahatlıkla yapılıyor. Ev alacak olanlar için en cazip fırsat olarak Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı 1.34 olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda tüm oranları sizin için derledik. İşte Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank kredi faiz oranları