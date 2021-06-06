Duyan gözlerini fal taşı gibi açtı! Rastlanmamış teklifle kafalar rahatlayacak! 6 Mayıs taşıt-konut kredi faiz oranları
Rastlanmamış teklifle kafalar rahatlayacak! Gören gözlerini fal taşı gibi açtı! Ziraat, Garanti, Vakıf kredi faiz oranları merak ediliyor. Bankaların kredi faiz oranlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığı akıllarda yer edindi. Bankaların sitelerinde yer alan hesaplama araçları sıklıkla ziyaret edilirken bir yandan da yapılan son dakika açıklamaları önemini koruyor. Haziran ayıyla birlikte bazı bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında ufak tefek değişikler yaşandığı görülüyor. Bununla beraber bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini öğrenmek isteyen binlerce kişi son açıklamaları inceleme altına alıyor.
Kredi faizinde en uygun fırsat yenilenirken Haziran ayı taşıt-konut-ihtiyaç faiz oranları, kredi çekeceklerin sıkı takibine alınıdı. Yeni ayla birlikte pek çok banka rakamlarda güncelleme yaptı. Her ayın belirli tarihlerinde bilindiği üzere kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları değiştirip duyuruyor. Hesaplamalar bankaların internet siteleri üzerinden rahatlıkla yapılıyor. Ev alacak olanlar için en cazip fırsat olarak Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı 1.34 olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda tüm oranları sizin için derledik. İşte Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank kredi faiz oranları