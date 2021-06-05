Patır patır patladı! Bankalarda infilak edecek rekora koşuyor! 34 günlük 19.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
Çalıştığı maaşından kazandıklarını bütçesinden kısarak para birikimi yapan pek çok işi mevcut birikimini değerlenirmek üzere yollar arıyor. Bu yöntemler arasında şüphesiz ki mevduat hesapları ülkemizde en çok tercih edilen araçlardan birisi oluyor. İleride çeşitli harcamalar yapmak için ya da yatırım yapmak üzere para biriktirenler bankaların ne kadar faiz verdiğini merak ederek bu konu hakkında pek çok hesaplama yapıyor. Öncelikle şunu söyleyelim ki her ay bankalar tarafından müşterilerine sunulan güncel teklifler değişiyor ve bankalar bu konuda birbiriyle yarışını sürdürüyor. En yüksek mevduat faizi veren bankaları sizin için derledik.
Patır patır patladı! Bankalarda infilak edecek rekora koşuyor! Yıllardır biriktirdiği parayı değerlendirmek isteyen binlerce kişi yatırım için çeşitli yöntemleri araştırıyor ve bu kapsamda mevduat hesapları ön plana yer alıyor. Günlük hayatımızda pek çok kişi dişinden tırnağından artırdığı paraları banka hesabında biriktiriyor. Hesaptaki parasını en risksiz yöntemle değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bu kapsamda bankalar her ay mevduat faizi oranlarıyla ilgili açıklamalar yapıp müşteri sayısını artırmak için cazip teklifler sunuluyor. Ayrıca nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler ayrıca 34 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında banka sitelerinde yer alan mevduat faizi hesaplama aracıyla çeşitli hesaplama yöntemlerini kullanıyor.