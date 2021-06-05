Patır patır patladı! Bankalarda infilak edecek rekora koşuyor! 34 günlük 19.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

Çalıştığı maaşından kazandıklarını bütçesinden kısarak para birikimi yapan pek çok işi mevcut birikimini değerlenirmek üzere yollar arıyor. Bu yöntemler arasında şüphesiz ki mevduat hesapları ülkemizde en çok tercih edilen araçlardan birisi oluyor. İleride çeşitli harcamalar yapmak için ya da yatırım yapmak üzere para biriktirenler bankaların ne kadar faiz verdiğini merak ederek bu konu hakkında pek çok hesaplama yapıyor. Öncelikle şunu söyleyelim ki her ay bankalar tarafından müşterilerine sunulan güncel teklifler değişiyor ve bankalar bu konuda birbiriyle yarışını sürdürüyor. En yüksek mevduat faizi veren bankaları sizin için derledik.

05.06.2021 17:37 - Son Güncelleme: 05.06.2021 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





