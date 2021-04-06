Altı ildeki başvuru için son 3.5 hafta! TOKİ'den ucuz taksit ödemeli daire müjdesi!
TOKİ'den 6 ildeki başvurular için son viraj! 3.5 hafta sonra bitecek. TOKİ tarafından 6 ilde satışa sunulan konutlar için başvurular devam ederken ödeme şartları sıkça araştırılıyor. Fırsatlar gelecek ay sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar merak ediliyor. 180-240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, dokuz ilde bulunan, bin 29 konut satışının devam ettiği görülüyor.
TOKİ'den sıfır daire sahibi olmak isteyenlere 1.029 daire müjdesi verildi. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenlere müjdeli haber geldi. Çoğu ilde başvuru dönemi bitti ve 6 ilde satışa sunulan konutlar için başvurular sürüyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Giresun ve Kırıkkale'de 1.029 konutun satışı devam ediyor. Bu fırsatta aylık ödemelerin ne kadar olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor.
ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),