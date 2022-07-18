Duyan bankaya koşuyor! FAİZ oranları ÇAKILDI! Sadece 4,107 bin TL ödeyerek 250 bin TL'ye konut, taşıt, ihtiyaç kredisi fırsatları!

BÜTÇEYE GÖRE ÖDEME PLANI



Ziraat Bankası'ndan konut kredisi kullananlara ödeme imkanlarında da kolaylıklar sağlanıyor. Aylık eşit taksitli bir ödeme planında kredi borçlarını ödemek her müşteri için uygun olmayabiliyor. Buna karşın müşteriler 3 ayda bir eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli gibi sistemlerde ödeme yapma imkanı bulabiliyorlar. Ödeme planını müşteri kredi çekme esnasında tercih ediyor.