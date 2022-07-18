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Haberler Ekonomi Duyan bankaya koşuyor! FAİZ oranları ÇAKILDI! Sadece 4,107 bin TL ödeyerek 250 bin TL'ye konut, taşıt, ihtiyaç kredisi fırsatları!

Duyan bankaya koşuyor! FAİZ oranları ÇAKILDI! Sadece 4,107 bin TL ödeyerek 250 bin TL'ye konut, taşıt, ihtiyaç kredisi fırsatları!

Acil nakit ihtiyacı olanlar kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat bankası konut kredisi ne kadar? Kredi hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
18.07.2022 16:24 - Son Güncelleme: 18.07.2022 16:25
FAİZ oranları ÇAKILDI! Sadece 4,107 bin TL ödeyerek 250 bin TL’ye konut, taşıt, ihtiyaç kredisi fırsatları! Duyan bankaya koşuyor!

Kredi çekmek isteyenler biçrok banka tarafından yapılan kampanyaları yakından takip ediyor. Ziraat Bankası ise son yaptığı kampanya ile büyük ilgi gördü. İşte konut kredisi hesaplama ve 2022 kredi faiz oranları...

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FAİZ oranları ÇAKILDI! Sadece 4,107 bin TL ödeyerek 250 bin TL’ye konut, taşıt, ihtiyaç kredisi fırsatları! Duyan bankaya koşuyor!

TAŞIT KREDİSİ 2022

Ziraat Bankası 4.902 TL aylık taksitle 48 ay vadeli 150 bin TL taşıt kredisi imkanı sunuyor.

FAİZ oranları ÇAKILDI! Sadece 4,107 bin TL ödeyerek 250 bin TL’ye konut, taşıt, ihtiyaç kredisi fırsatları! Duyan bankaya koşuyor!

KONUT KREDİSİ 2022

4.107 TL 120 ay vade imkanı ile Ziraat Bankası'ndan 250 bin TL konut kredisi çekebilirsiniz.

FAİZ oranları ÇAKILDI! Sadece 4,107 bin TL ödeyerek 250 bin TL’ye konut, taşıt, ihtiyaç kredisi fırsatları! Duyan bankaya koşuyor!

İHTİYAÇ KREDİSİ 2022

Ziraat Bankası aylık 1,900 TL taksitle 36 ay vadeli 50 bin TL nakit desteği imkanı sunuyor.

FAİZ oranları ÇAKILDI! Sadece 4,107 bin TL ödeyerek 250 bin TL’ye konut, taşıt, ihtiyaç kredisi fırsatları! Duyan bankaya koşuyor!

BÜTÇEYE GÖRE ÖDEME PLANI


Ziraat Bankası'ndan konut kredisi kullananlara ödeme imkanlarında da kolaylıklar sağlanıyor. Aylık eşit taksitli bir ödeme planında kredi borçlarını ödemek her müşteri için uygun olmayabiliyor. Buna karşın müşteriler 3 ayda bir eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli gibi sistemlerde ödeme yapma imkanı bulabiliyorlar. Ödeme planını müşteri kredi çekme esnasında tercih ediyor.

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