Duyan bankaya koşuyor! FAİZ oranları ÇAKILDI! Sadece 4,107 bin TL ödeyerek 250 bin TL'ye konut, taşıt, ihtiyaç kredisi fırsatları!
Acil nakit ihtiyacı olanlar kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat bankası konut kredisi ne kadar? Kredi hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
18.07.2022 16:24 - Son Güncelleme: 18.07.2022 16:25
BÜTÇEYE GÖRE ÖDEME PLANI
Ziraat Bankası'ndan konut kredisi kullananlara ödeme imkanlarında da kolaylıklar sağlanıyor. Aylık eşit taksitli bir ödeme planında kredi borçlarını ödemek her müşteri için uygun olmayabiliyor. Buna karşın müşteriler 3 ayda bir eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli gibi sistemlerde ödeme yapma imkanı bulabiliyorlar. Ödeme planını müşteri kredi çekme esnasında tercih ediyor.