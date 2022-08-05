Erken emeklilik ve maaş için 45,46,47 yaş üçlemesi! İşin anahtarı açıklandı! Yaş şartına son... Emeklilik yaşında +5 yıl kazanabilirsiniz!

Her çalışan amacıyla özel olarak yapılan meslek kodları erken emeklilikte de kapı aralar. Çalışanın mesleğine makul ücret alması ve bunun üzerinden prim yatırılmasını sağlar. Ülkemizde emekli olma koşullarını Sosyal Sigortalar Kurumu SGK belirlemekte olup bu hususta birtakım meslek gruplarına istisnai haklar tanınmaktadır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu birtakım meslek gruplarınında yer alan vatandaşlara yıpranma payı ile çalışma sürelerine ek gün adedi tamamlanmakta, bu sayede vatandaş erken emeklilik hakkı kazanmaktadır. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte merak edilenler!