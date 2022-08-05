Erken emeklilik ve maaş için 45,46,47 yaş üçlemesi! İşin anahtarı açıklandı! Yaş şartına son... Emeklilik yaşında +5 yıl kazanabilirsiniz!
Emeklilik amacıyla çok mühim detay. Her çalışan amacıyla özel olarak meslek kodları oluşturuluyor. Bu kodlar ileri zamanda erken emeklilik kapısını aralıyor. Bazı işlerde yıpranma payı erken emeklilik yönünden büyük ehemmiyet taşıyor. SGK'ya göre tespit edilen yıpranma hakkı olan bir meslek sınıfındaysanız erken emeklilik olanağı tanınıyor. 45 iş kolunda çalışanların yıpranma hakkı bulunuyor. Emeklilik zamanının kısalmasının yanı sıra devlet detaylı hibe ve nakit takviyeleri de sağlanıyor. Bu amaçla meslek kodunun yanlış ya da eksik girilmemesi, çalışan yönünden çok mühim!
Her çalışan amacıyla özel olarak yapılan meslek kodları erken emeklilikte de kapı aralar. Çalışanın mesleğine makul ücret alması ve bunun üzerinden prim yatırılmasını sağlar. Ülkemizde emekli olma koşullarını Sosyal Sigortalar Kurumu SGK belirlemekte olup bu hususta birtakım meslek gruplarına istisnai haklar tanınmaktadır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu birtakım meslek gruplarınında yer alan vatandaşlara yıpranma payı ile çalışma sürelerine ek gün adedi tamamlanmakta, bu sayede vatandaş erken emeklilik hakkı kazanmaktadır. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte merak edilenler!
Yasalarımızda erken emekli olmanın birçok yolu bulunuyor. 10 yıl yani 3600 günü tamamlayıp kısmi yaştan emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması ile emeklilik tarihini öne alma gibi yöntemlerin dışında bazı meslekler için de erken emeklilik imkânları var. Özellikle ağır işlerde çalışanlar açısından erken emeklilik fırsatı sunuluyor.
'Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkânı sağlıyor. Yani bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor.
YASADA MESLEKLER SIRALANIYOR
Bu sistemi genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama olarak görüyoruz. Mesleklerin listesi 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesinde bulunuyor. 20 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken kamu kurumları da bulunuyor. Dolayısıyla sizin de erken emeklilik imkanından yararlanabilmeniz için bu mesleklerden birisinde görev yapıyor olmanız lazım.