A101'de yaldızlı 12 parça ürün seti müjdesi! A101 29 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla şahane fırsatlar çıkagelecek!
A101 29 Temmuz 2021 aktüel kataloğu ürünlerinde pek çok fırsat raflarda yer bulacak. A101'de bu hafta Piranha Bluetooth Kulaklık, Philips 10.000 mAh Powerbank, Mercusys Kablosuz Genişletici, GoSmart 64 GB Bellek, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi, Fantom Elektrikli Süpürge, Aprilla Saç Kesme Makinesi, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi Aynalı Banyo Dolabı, Luminarc Dikdörtgen Servis Tabağı, Temperli Oval Fırın Kabı, Baby Turco Doğadan Bebek Bezi Çeşitleri, Bref Power Aktiv Klozet, Simax Borosilikat Tencere, Mermer Desenli Masa Sandalye Seti ürünleri var. Kataloğda ayrıca 12 Parça Altın Yaldızlı Çay Seti fırsatı dikkatleri çekecek.
27.07.2021 17:24
- Son Güncelleme: 27.07.2021 17:24
A101'de yaldızlı 12 parça ürün seti müjdesi! A101 29 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda şahane fırsatlar çıkagelecek. Pek çok ürünün ön planda yer aldığı A101 kataloğunda bu hafta Ahşap Katlanabilir Masa Sandalye Seti, Bref Power Klozet Blok 2'li, Viking Premium Sprey Çok Amaçlı Temizleyici, Tadım Fıstıxxx Çıtır Kaplamalı Yer Fıstığı Çeşitleri, Bref Power Aktiv Klozet, Baby Turco Doğadan Bebek Bezi Çeşitleri ve Luminarc Dikdörtgen Servis Tabağı ürünleri talep göreceğe benziyor. İşte A101 29 Temmuz 2021 aktüel kataloğu ürün listesi