Anında 15.000 TL hesaba yatıyor! Ay sonuna kadar başvuru yapın! Nakit para lazım diyenler dikkat!
Yeni dönemde resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşının henüz pandeminin etkilerinden kurtulamamış olan ülke ekonomisini derinden etkilemesi, gündelik hayat şartlarının giderek ağırlaşmasına sebep oldu. Nakit ihtiyacı artan vatandaşlara ise her zaman olduğu gibi şimdi de kamu bankalarından anında nakit desteği geldi.
19.05.2022 09:25 - Son Güncelleme: 19.05.2022 09:25
Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan taksitli nakit avans hizmetinden, yalnızca bankanın bireysel müşterilerinin yararlanabilecekleri bilgisi kaydedildi.