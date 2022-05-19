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Anında 15.000 TL hesaba yatıyor! Ay sonuna kadar başvuru yapın! Nakit para lazım diyenler dikkat!

Yeni dönemde resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşının henüz pandeminin etkilerinden kurtulamamış olan ülke ekonomisini derinden etkilemesi, gündelik hayat şartlarının giderek ağırlaşmasına sebep oldu. Nakit ihtiyacı artan vatandaşlara ise her zaman olduğu gibi şimdi de kamu bankalarından anında nakit desteği geldi.

takvim.com.tr
19.05.2022 09:25 - Son Güncelleme: 19.05.2022 09:25
Anında 15.000 TL hesaba yatıyor! Ay sonuna kadar başvuru yapın! Nakit para lazım diyenler dikkat!

Kamu bankaları, günlük 15 bin TL'ye kadar varan anında nakit hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte bankaların taksitli nakit avans hizmetlerine ilişkin ayrıntılar

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Anında 15.000 TL hesaba yatıyor! Ay sonuna kadar başvuru yapın! Nakit para lazım diyenler dikkat!

Vakıfbank'tan Taksitli Nakit Avans Hizmeti 2022

Türkiye'nin köklü kamu kurumlarından birisi olan ve geliştirdiği avantajlı kampanyaları ile müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Vakıfbank, yeni dönemde de müşterilerinin yanında yer aldığını açıkladı.

Anında 15.000 TL hesaba yatıyor! Ay sonuna kadar başvuru yapın! Nakit para lazım diyenler dikkat!

Gelişen olumsuz ekonomik şartlar karşısında nakde sıkışıklığı artan mevcut müşterilerine anında nakit hizmeti sunacağını bildiren banka, söz konusu hizmetine "taksitli nakit avans" ismini verdi.

Anında 15.000 TL hesaba yatıyor! Ay sonuna kadar başvuru yapın! Nakit para lazım diyenler dikkat!

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan taksitli nakit avans hizmetinden, yalnızca bankanın bireysel müşterilerinin yararlanabilecekleri bilgisi kaydedildi.

Anında 15.000 TL hesaba yatıyor! Ay sonuna kadar başvuru yapın! Nakit para lazım diyenler dikkat!

Banka, ilgili hizmetinden yararlanmak isteyen bireysel kredi kartı kullanıcılarının günlük 4 bin TL, Tarım Kart ve Business Kart kullanıcılarının ise günlük 10 bin TL tutarında avans çekebileceklerini bildirdi.

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