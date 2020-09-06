Düşük faizi duyan hücum etti! Son 10 yılın en yükseği...
Haziran-Ağustos döneminde kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faiz oranlarıyla verilen krediler konut satışlarına pozitif yansıyarak, mevcut stokların erimesini sağladı. Bir süredir sektörde yaşanan daralmayla birlikte yeni ruhsat alımı azalınca, stokta son 10 yılın en yüksek azalmalarından biri yaşandı. Konut talebinin ise devam ettiği ifade edildi.
13'ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Haziran ayında ise satışların yüzde 49.92'si bitmiş, yüzde 50.08'i bitmemiş konut stoklarından meydana geldi. 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Temmuz 2020' sonuçlarına göre, markalı konutlarda stok erime hızı son 10 yılın en yüksek ikinci seviyesinde seyretti. Haziran ayında, bir önceki ayın oranı 3.79'dan 11.96 seviyesine yükselen stok erime hızı, Temmuz ayında da 11.78 seviyesini korudu. Temmuz'da markalı konutlarda yaşanan stok erime hızı rakamlarına bakıldığında adet bazında yüzde 11.78 oranında erime tespit edildi. Haziran ayında stok erime hızı yüzde 11.96 oranında yaşandı.
'YENİ ARZ DÜŞTÜ'
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, haziran ve temmuz aylarında düşük faizle satılan birinci el konut sayısının 130 bin seviyesinde olduğunu hatırlattı. 2018'de bitmiş konut stokunun 1 milyon olarak hesaplandığını anlatan Elmas, "2.5 yıldır üretilenden daha fazla konut satıldı. Sektördeki daralma nedeniyle yeni proje sayısı oldukça azaldı.