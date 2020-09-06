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Düşük faizi duyan hücum etti! Son 10 yılın en yükseği...

Haziran-Ağustos döneminde kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faiz oranlarıyla verilen krediler konut satışlarına pozitif yansıyarak, mevcut stokların erimesini sağladı. Bir süredir sektörde yaşanan daralmayla birlikte yeni ruhsat alımı azalınca, stokta son 10 yılın en yüksek azalmalarından biri yaşandı. Konut talebinin ise devam ettiği ifade edildi.

06.09.2020 08:42 - Son Güncelleme: 06.09.2020 08:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





