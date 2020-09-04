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İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Evlendikten sonra istifa eden kadınların kıdem tazminatı hakkı var mı?

İstifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak kadınlar için farklı bir durum söz konusu. Evlenen kadınlar 1 yıl içinde istifa ederlerse tazminatlarını alıyorlar. Üstelik eski eşiyle evlenen de tazminat alıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kadınların tazminatlarını alma yollarını yazdı. Takvim.com.tr'nin özel haberi.

04.09.2020 12:01 - Son Güncelleme: 04.09.2020 12:01
İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Evlendikten sonra istifa eden kadınların kıdem tazminatı hakkı var mı?

İstifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak kadınlar için bir istisna var. Eğer yeni evlenmişlerse 1 yıl içinde başvurarak kıdem tazminatlarını alıp ayrılabilirler. Üstelik tekrar çalışmaları da mümkün.

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İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Evlendikten sonra istifa eden kadınların kıdem tazminatı hakkı var mı?

Mevcut yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için haksız ya da sebepsiz olarak işten çıkartılmak, veyahut da haklı bir sebeple istifa etmek yani haklı fesih gerekiyor.

İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Evlendikten sonra istifa eden kadınların kıdem tazminatı hakkı var mı?

Ancak çalışanların kendi istekleriyle ayrılıp tazminat kazandıkları durumlar da var. Erkeklerin askere gitmeleri, emeklilik için ayrılmaları gibi... Söz konusu avantajlardan biri de evlenen kadınlar için geçerli.

İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Evlendikten sonra istifa eden kadınların kıdem tazminatı hakkı var mı?

NOTER KANALIYLA GÖNDERİN
Bir kadın çalışan evlendikten sonraki bir yıl içinde işyerinden ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatının genel şartı olan en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor tabi. Bu haktan yararlanmak için öncelikle işverene yazılı olarak müracaat etmeniz gerekiyor.

İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Evlendikten sonra istifa eden kadınların kıdem tazminatı hakkı var mı?

Yazacağınız dilekçe çok önemli. Eğer dilekçede 'evlilik sebebiyle ayrılacağınız' açıkça belli etmezseniz, bu normal istifa sayılacak ve tazminat hakkınız kaybolacaktır. Dilekçenize mutlaka evlilik cüzdanı gibi nikahı ispatlayan belgeleri de ekleyin. Bizim tavsiyemiz bu dilekçelerin noter kanalıyla gönderilmesi. Böylece onaylı bir nüshası da sizde bulunur.

Bu tür ayrılıklarda yalnızca kıdem tazminatı ve diğer alacaklar talep edilebilir. İki taraf da ihbar tazminatı talebinde bulunamıyor.

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