İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Evlendikten sonra istifa eden kadınların kıdem tazminatı hakkı var mı?
İstifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak kadınlar için farklı bir durum söz konusu. Evlenen kadınlar 1 yıl içinde istifa ederlerse tazminatlarını alıyorlar. Üstelik eski eşiyle evlenen de tazminat alıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kadınların tazminatlarını alma yollarını yazdı. Takvim.com.tr'nin özel haberi.
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Bir kadın çalışan evlendikten sonraki bir yıl içinde işyerinden ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatının genel şartı olan en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor tabi. Bu haktan yararlanmak için öncelikle işverene yazılı olarak müracaat etmeniz gerekiyor.
Yazacağınız dilekçe çok önemli. Eğer dilekçede 'evlilik sebebiyle ayrılacağınız' açıkça belli etmezseniz, bu normal istifa sayılacak ve tazminat hakkınız kaybolacaktır. Dilekçenize mutlaka evlilik cüzdanı gibi nikahı ispatlayan belgeleri de ekleyin. Bizim tavsiyemiz bu dilekçelerin noter kanalıyla gönderilmesi. Böylece onaylı bir nüshası da sizde bulunur.
Bu tür ayrılıklarda yalnızca kıdem tazminatı ve diğer alacaklar talep edilebilir. İki taraf da ihbar tazminatı talebinde bulunamıyor.