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Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Otomobilde kampanya dönemi başladı! İşte Renault, Kia, Opel, Hyundai kampanyaları
Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Otomobilde kampanya dönemi başladı! İşte Renault, Kia, Opel, Hyundai kampanyaları
Koronavirüs sürecinde sıfır otomobil üretimlerinin azalmasıyla ve pandemi etkisiyle birlikte fiyatlarda artış yaşandı. Sıfır otomobillerle birlikte ikinci el araç satanlar da fiyatlara zam yaparken, bazı fırsatçılar sattıkları ikinci el araçlara sıfırından daha yüksek bedel belirledi. Bu süreçte araç almak isteyenlere bazı bayiler 2-3 ay sonrasına gün veriyor. İşte bazı markaların eylül ayı için sunduğu otomobil kampanyaları...
08.09.2020 10:23
- Son Güncelleme: 08.09.2020 10:23
CİTROEN'DEN EYLÜL FIRSATLARI
Citroen açıklamasına göre, seçili Citroen modellerine 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz ile sahip olmak mümkün..
Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.
Ayrıca tüm modellerinde geçerli 3 bin nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroen yetkili satıcılarında bulunuyor.
Berlingo'ya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle veya 30 bin lira için 12 ay sıfır faiz ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin lira nakit alım indirimi sağlanıyor.
SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin lira nakit alım indirimi veya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile tüm Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor.