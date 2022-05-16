🚘Düşük bütçesi olanlar için araba almak artık hayal değil! Hyundai’den 2022 Mayıs ayına özel fırsatlar! 💸262 bin TL’ye sıfır araç mümkün...

Önerilen Metalik/Sedefli Renk Opsiyon Fiyatı 2.300 TL.

262.400 TL'den başlayan fiyatlar ve Şimdi alın, 6 ay sonra ödemeye başlayın Kredi Kampanyası.

Kampanya 31.05.2022 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. 262.400 TL'den başlayan fiyat, azami/maksimum kampanyalı satış fiyatıdır. Şimdi alın, 6 ay sonra ödemeye başlayın Kredi Kampanyası, Garanti BBVA tarafınca tüm vade ve tutarlardaki 6 Ay ertelemeli kredi kullanımlarında %1,84'ten başlayan faiz oranları ile, Yapı Kredi tarafınca tüm vade ve tutarlardaki 3 Ay ertelemeli kredi kullanımlarında %1,85'ten başlayan faiz oranları ile, TEB Cetelem tarafınca değişen vade ve tutarlardaki 5 Ay ertelemeli kredi kullanımlarında %2,39'dan başlayan faiz oranları ile yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kullanımlarında sunulmaktadır.