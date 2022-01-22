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Haberler Ekonomi Ekonomi haberleri... Emekli ve memurun zam oranı yüzde 30.95’e çıktı! Taban maaş 2.500 TL’ye yükseldi! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ne oldu? İşte yeni oranlarla maaş hesapları...

Ekonomi haberleri... Emekli ve memurun zam oranı yüzde 30.95’e çıktı! Taban maaş 2.500 TL’ye yükseldi! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ne oldu? İşte yeni oranlarla maaş hesapları...

Son dakika ekonomi haberleri... Emekli ve memurun zam oranı yüzde 30.95'e çıktı! Milyonlarca emekli ve memur için enflasyon artışının dışında getirilen ilave artış için yapılan yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece SSK ve Bağ-Kur'da taban maaş 2.500 TL'ye yükselirken memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 30.95'e çıktı. Peki SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin taban maaşı nasıl hesaplanacak? Memur emeklisinin maaşı nasıl hesalanacak? En düşük zamlı maaş ne kadar oldu? İşte yeni oranlarla maaş hesaplamaları.

FARUK ERDEM EKONOMI
takvim.com.tr
22.01.2022 14:11 - Son Güncelleme: 22.01.2022 14:24
Ekonomi haberleri... Emekli ve memurun zam oranı yüzde 30.95’e çıktı! Taban maaş 2.500 TL’ye yükseldi! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ne oldu? İşte yeni oranlarla maaş hesapları...

Son dakika ekonomi haberleri... Emekliler ve memurlar için Ocak ayında enflasyonun açıklanmasıyla birlikte artışlar netleşmişti.

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Ekonomi haberleri... Emekli ve memurun zam oranı yüzde 30.95’e çıktı! Taban maaş 2.500 TL’ye yükseldi! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ne oldu? İşte yeni oranlarla maaş hesapları...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar yani yüzde 25.47 oranında zam alırken memur ve memur emeklileri içni zam oranı ise yüzde 5'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 27,91 olmuştu.

Ekonomi haberleri... Emekli ve memurun zam oranı yüzde 30.95’e çıktı! Taban maaş 2.500 TL’ye yükseldi! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ne oldu? İşte yeni oranlarla maaş hesapları...

Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan enflasyon oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca memur ve emekli için ilave zam oranlarını açıklamıştı.

Ekonomi haberleri... Emekli ve memurun zam oranı yüzde 30.95’e çıktı! Taban maaş 2.500 TL’ye yükseldi! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ne oldu? İşte yeni oranlarla maaş hesapları...

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaş yüzde 66 artışla 1.500 liradan 2.500 liraya çıkartılmış, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık bir ilave yapılmıştı.

Ekonomi haberleri... Emekli ve memurun zam oranı yüzde 30.95’e çıktı! Taban maaş 2.500 TL’ye yükseldi! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ne oldu? İşte yeni oranlarla maaş hesapları...

Bu ilave artışlarla ilgili yasa da TBMM'de görüşülmüş ve oylanarak kabul edilmişti.

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