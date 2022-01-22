Ekonomi haberleri... Emekli ve memurun zam oranı yüzde 30.95’e çıktı! Taban maaş 2.500 TL’ye yükseldi! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ne oldu? İşte yeni oranlarla maaş hesapları...

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaş yüzde 66 artışla 1.500 liradan 2.500 liraya çıkartılmış, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık bir ilave yapılmıştı.