Ekonomi haberleri... Emekli ve memurun zam oranı yüzde 30.95’e çıktı! Taban maaş 2.500 TL’ye yükseldi! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ne oldu? İşte yeni oranlarla maaş hesapları...
Son dakika ekonomi haberleri... Emekli ve memurun zam oranı yüzde 30.95'e çıktı! Milyonlarca emekli ve memur için enflasyon artışının dışında getirilen ilave artış için yapılan yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece SSK ve Bağ-Kur'da taban maaş 2.500 TL'ye yükselirken memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 30.95'e çıktı. Peki SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin taban maaşı nasıl hesaplanacak? Memur emeklisinin maaşı nasıl hesalanacak? En düşük zamlı maaş ne kadar oldu? İşte yeni oranlarla maaş hesaplamaları.
22.01.2022 14:11
- Son Güncelleme: 22.01.2022 14:24
Son dakika ekonomi haberleri... Emekliler ve memurlar için Ocak ayında enflasyonun açıklanmasıyla birlikte artışlar netleşmişti.