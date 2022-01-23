14 günlük memur, emekli maaş farkı son dakika yattı mı? Ek zam ödemeleri hangi gün yatacak? %25,47 ve %30,5 emekli zammında flaş gelişme
Emekli ve memur maaş farklarını da içeren yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardında milyonlarca vatandaş zamlı maaşlarını almak için adeta gün sayıyor. 2022 emekli maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardında ne zaman yatacağı merak edilen maaş farkı hakkında her geçen gün yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon oranı sonrasında yapılan yeni zamlar vatandaşların yeni yılda gelen yeni zamlarla maaşının orantılanmasında etkili olması hedefleniyor. Peki, 2022 emekli, memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte emekli maaşları hakkında merak edilen o detaylar.
23.01.2022 10:57
- Son Güncelleme: 23.01.2022 10:57
En düşük emekli maaşı ile memur ve emekliye %2,5'lik ek zammın da içinde yer aldığı yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından ödemelerin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başladı.
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TBMM Genel Kurulu tarafından memur ve emekliye ek zam ile kademeli doğalgaz satış fiyatı ve diğer birçok düzenlemeyi de içeren kanunun kabulünün ardından, ek zam ödemelerinin Ocak ayı içinde mi, yoksa Şubat ayında mı ödeneceği hakkında henüz bir netlik yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya göre ek zammın ödeneceği tarihler de belli olacak.