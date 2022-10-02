Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı deniz saha projesi Sakarya Gaz Sahası'nda önemli gelişme! 'Arctic gemisi' Türkiye'de
Keşiften üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi Sakarya Gaz Sahası hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önemli bir açıklamada bulundu. Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'nda kordon bağ hattını denizin tabanına döşeyecek ve büyük yapıları inşa edecek 'Arctic gemisi' Türkiye'de" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Dönmez açıklamasında, "Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı. Her geçen gün hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda kordon bağ hattını denizin tabanına döşeyecek ve büyük yapıları inşa edecek 'Arctic gemisi' Türkiye'de" ifadelerini kullandı.
ÜST DÜZEY GÜVENLİK
Karadeniz gazının 2023'ün ilk yarısında evlere ulaştırılması için çalışmalar tam gaz sürüyor. Gazın çıkarılacağı bölgede ise ciddi güvenlik önlemleri alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM'de konuya ilişkin bir soru önergesini cevapladı. Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) bölgede operasyon gerçekleştiren tüm unsurları için risk-tehdit çalışmaları yaptığını söyledi.
"Bu kapsamda güvenlik güçleri ile gerekli koordinasyon sağlanarak hareket ediliyor. Ayrıca, deniz alanındaki faaliyetlerimiz kapsamında çalışmalarını sürdüren tüm gemiler için Filyos Kıyı Lojistik Merkezi'nde kurulan ortak Acil Durum Koordinasyon Merkezi, muhtemel tehlike durumlarına karşı gerekli tedbirleri almış olarak beklemekte."