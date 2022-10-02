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Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı deniz saha projesi Sakarya Gaz Sahası'nda önemli gelişme! 'Arctic gemisi' Türkiye'de

Keşiften üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi Sakarya Gaz Sahası hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önemli bir açıklamada bulundu. Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'nda kordon bağ hattını denizin tabanına döşeyecek ve büyük yapıları inşa edecek 'Arctic gemisi' Türkiye'de" dedi.

02.10.2022 21:43 - Son Güncelleme: 02.10.2022 22:10
Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı deniz saha projesi Sakarya Gaz Sahası’nda önemli gelişme! ’Arctic gemisi’ Türkiye’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Dönmez açıklamasında, "Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı" dedi.

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Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı deniz saha projesi Sakarya Gaz Sahası’nda önemli gelişme! ’Arctic gemisi’ Türkiye’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı. Her geçen gün hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda kordon bağ hattını denizin tabanına döşeyecek ve büyük yapıları inşa edecek 'Arctic gemisi' Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı deniz saha projesi Sakarya Gaz Sahası’nda önemli gelişme! ’Arctic gemisi’ Türkiye’de

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Karadeniz gazının 2023'ün ilk yarısında evlere ulaştırılması için çalışmalar tam gaz sürüyor. Gazın çıkarılacağı bölgede ise ciddi güvenlik önlemleri alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM'de konuya ilişkin bir soru önergesini cevapladı. Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) bölgede operasyon gerçekleştiren tüm unsurları için risk-tehdit çalışmaları yaptığını söyledi.

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı deniz saha projesi Sakarya Gaz Sahası’nda önemli gelişme! ’Arctic gemisi’ Türkiye’de

ACİL DURUMLAR İÇİN MERKEZ

Acil durum senaryolarının çalışıldığını, periyodik olarak tatbikatların devam ettiğini kaydeden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı deniz saha projesi Sakarya Gaz Sahası’nda önemli gelişme! ’Arctic gemisi’ Türkiye’de

"Bu kapsamda güvenlik güçleri ile gerekli koordinasyon sağlanarak hareket ediliyor. Ayrıca, deniz alanındaki faaliyetlerimiz kapsamında çalışmalarını sürdüren tüm gemiler için Filyos Kıyı Lojistik Merkezi'nde kurulan ortak Acil Durum Koordinasyon Merkezi, muhtemel tehlike durumlarına karşı gerekli tedbirleri almış olarak beklemekte."

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı deniz saha projesi Sakarya Gaz Sahası’nda önemli gelişme! ’Arctic gemisi’ Türkiye’de

GECİKME BEKLENMİYOR

Ayrıca, Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında, yoğun sondaj ve kuyu tamamlama çalışmalarına paralel olarak ilerleyen, deniz tabanı sistemleri, deniz altı boru hattı ve kara işleme tesisi mühendislik ve inşa faaliyetleri planlandığı şekilde ilerliyor.

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı deniz saha projesi Sakarya Gaz Sahası’nda önemli gelişme! ’Arctic gemisi’ Türkiye’de

Projede herhangi bir gecikme beklenmiyor.

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