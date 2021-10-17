Dünyanın en iyilerinden olan Sorbonne'da okudu! Köyüne dönüp tarım yapmaya karar verdi
14 yıl Fransa'da yaşayan ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Paris 1 Üniversitesi Sorbonne Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun olan Hava Arslan, şehir hayatından sıkılıp pandemiyi de fırsat bilerek doğduğu topraklar olan Elazığ'ın Karakörk köyüne dönüp tarıma başladı. Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışan Arslan, 500 dönüm alana kuraklığa daha dayanıklı olan ve tıbbi olarak kullanılan deve dikeni ekimine karar verdi. Aynı zamanda salep ve badem ekimine de başlayan Arslan, gününün büyük bir bölümünü traktör üzerinde tarla sürerek geçiriyor. Arslan, günün diğer saatlerinde ise yine öğrencilerine online olarak Fransızca dersi vermeyi sürdürüyor.
14 yıl Fransa'da yaşayan ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Paris 1 Üniversitesi Sorbonne Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun olan Hava Arslan, şehir hayatından sıkılıp pandemiyi de fırsat bilerek doğduğu topraklar olan Elazığ'ın Karakörk köyüne dönüp tarıma başladı.
Bir çocuk annesi Hava Arslan (57), 1986 yılında Fransa'ya gitti. Fransızca öğrendikten sonra dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Paris 1 Üniversitesi Sorbonne Fakültesi Coğrafya Bölümü'nü kazanan Arslan, eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede doktora ve master çalışmalarını Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) üzerine tamamladı.
14 yıl Fransa'da yaşayan Arslan, daha sonra Türkiye'ye dönerek Ankara'ya yerleşti ve özel kurumlarda Fransızca öğretmenliği yapmaya başladı. Pandeminin başlamasıyla birlikte online ders vermeye başlayan Arslan, bunu fırsat bilerek sıkıldığı şehir hayatını terk edip, tarım yapmak için memleketi Elazığ'ın Karakörk köyüne yerleşti.
Geçen yıl ilk olarak 290 dönüme aspir ekimi yapan Arslan, kuraklık nedeniyle istediği verimi alamadı. Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışan Arslan, 500 dönüm alana kuraklığa daha dayanıklı olan ve tıbbi olarak kullanılan deve dikeni ekimine karar verdi.