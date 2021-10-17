Dünyanın en iyilerinden olan Sorbonne’da okudu! Köyüne dönüp tarım yapmaya karar verdi

Geçen yıl ilk olarak 290 dönüme aspir ekimi yapan Arslan, kuraklık nedeniyle istediği verimi alamadı. Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışan Arslan, 500 dönüm alana kuraklığa daha dayanıklı olan ve tıbbi olarak kullanılan deve dikeni ekimine karar verdi.