Çökecek! Ünlü isimden flaş altın tahmini! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

DİKKAT ÇEKEN ALTIN UYARISI

Ünlü uzman konuya ilişkin ''Önümüzdeki hafta altın fiyatları için 1.740 ile 1.820 dolar arasında daha geniş bir işlem aralığı görmeyi bekliyor ve altının ancak gelecek haftaki işlem sırasında 1.820 doları kırılmazsa çökecek. Önümüzdeki hafta için altın konusunda yükselişe devam ediyor. Çöküşte satın alma stratejisini tercih edilecek.'' dedi.