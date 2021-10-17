Çökecek! Ünlü isimden flaş altın tahmini! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın için ünlü isimden flaş bir açıklama geldi. Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? sorusunun yanıtı araştırılırken Insignia Consultants araştırma direktörü Chintan Karnani, o seviyeye dikkat çekti. İşte detaylar...
Altın almak isteyenlerin de yatırımcılarının da son günlerdeki en büyük merak konusu "Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?" soruları oldu. Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken ünlü isimden flaş bir açıklama geldi.
Insignia Consultants araştırma direktörü Chintan Karnani altın çöküşe geçeceğini belirterek, "satın alma stratejisini tercih edilecek" dedi.
Altın vadeli işlemleri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine getirilerindeki ve Amerikan borsasındaki yükselmenin, fiyatları dört seansta ilk kez kaybetmesine yardımcı olmasıyla haftayı düşüşle kapattı.
Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Hazine getirileri ve Amerikan borsasındaki gelişmelere bağlı olarak altın zayıflasa da değerli metal altı haftanın en iyi haftalık artışını yine de kaydetti.
''ALTIN FİYATLARI ÇÖKECEK''
Insignia Consultants araştırma direktörü Chintan Karnani'den altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi.
DİKKAT ÇEKEN ALTIN UYARISI
Ünlü uzman konuya ilişkin ''Önümüzdeki hafta altın fiyatları için 1.740 ile 1.820 dolar arasında daha geniş bir işlem aralığı görmeyi bekliyor ve altının ancak gelecek haftaki işlem sırasında 1.820 doları kırılmazsa çökecek. Önümüzdeki hafta için altın konusunda yükselişe devam ediyor. Çöküşte satın alma stratejisini tercih edilecek.'' dedi.